免稅店員掀機場黃巾之亂 立委批維安特勤形同虛設

世界棒球12強賽事，中華隊勇奪冠軍，25日晚中華隊搭專機返台，機場卻動線混亂，出現黃巾之亂。立委馬文君說，當天維安特勤形同虛設，讓采盟免稅店員工蹭合照、拉布條，甚至直抵副總統蕭美琴身邊，萬一出現意外，後果不堪設想，國安局應檢討，並在3天內提出黃巾之亂報告。

世界棒球12強賽，中華隊拿下史上首面金牌，讓國人相當振奮。賴清德總統說要最高規格接機，迎接英雄凱旋。馬文君說，全國老百姓眼見副總統蕭美琴親赴桃機，替中華隊接機。然而，維安特勤形同虛設，遭大批免稅店員工闖入，直抵蕭副總統身邊，蹭合照，拉布條。雖說布條寫的是歡迎中華隊，但她一直提心吊膽，若是像荊軻刺秦王，來個圖窮匕見，後果不堪設想。

副總統蕭美琴與球員合照時，數名黃衣人擠入，緊靠副總統旁C位蹭拍照，球員反而被擠到後排，甚至看不到，網友痛批根本是「黃巾之亂」。馬文君質詢國安局副局長張元彬，請教他是否知道古素琴是誰？國安局承認疏失，將針對當天管制區規畫有無失當？亂象為何發生？與到底導致哪些維安疏漏？在3天之內，提出檢討。