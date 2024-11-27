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甩照護罕病兒沮喪 張美慧任志工助受刑人獲表揚

中央社／ 台北27日電

陪著家中罕病子女奔波醫院，曾讓張美慧深陷照顧壓力沮喪中，感受志工在醫療等領域重要性，她轉念投身志工服務，有受刑人因她一句「我相信你」重燃希望，今天獲衛福部表揚。

養育子女本來就不是一件容易的事情，台灣橋頭地方檢察署觀護人室志工張美慧更是一次面臨照顧2名罕見疾病身障孩童的重擔，她曾一度沮喪，卻在陪伴孩子就醫過程中，發現志工在醫療及各場域的重要性而轉念。

民國96年張美慧通過法務部遴選，成為高雄地檢署的榮譽觀護人，走過17年志工路，累計服務時數超過8000小時，更協助300多名個案重返社會。最令她最感動的個案之一，是1名被原生家庭放棄的吸毒受刑人，因為她一句「我相信你」而重燃希望，不但假釋期間沒有再犯案，後來還創業有成，每年教師節都會傳訊感謝她。

趕在每年12月5日國際志工日前夕，衛生福利部今天舉辦「全國績優志工表揚典禮」，表揚服務時數達8000小時以上、獲全國「志願服務績優金牌獎」志工共579名，張美慧是其中1人。

行政院長卓榮泰致詞表示，前3名服務時數均超過1萬5000個小時，且年紀都在70歲以上，這屆最高齡志工詹廖玲婕已88歲，17年來在創世基金會累計服務達1萬316小時，志工們的愛心、毅力與恆心讓人感佩，聯合國已把2026年定為永續發展國際志工年，秉持總統賴清德理念，盼未來持續透過志工力量，共同建設宜居、溫馨社會。

受刑人 子女 張美慧

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