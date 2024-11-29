秒殺級純喫茶「香橙綠」持續霸榜！國際棒球賽現場試飲，民眾狂讚：「應援加橙挺台灣！」

就是這款柳橙綠茶，持續蟬聯超商果茶排行銷售冠軍！統一純喫茶新推出的「香橙綠茶」，上市後引爆消費者搶購風潮，網路社群中呈現兩樣情：一票「已購勝利組」大讚好喝，另一票動作慢的苦主則大嘆「買不到」！光是看它在超商果茶銷售排行榜上持續霸榜，就可想見它的魅力！

圖／品牌提供

新鮮回甘的茉香綠茶， mix清爽香甜的在地柳丁與香氣濃郁的進口柳橙，黃金配方比例的「柳橙+綠茶」，是純喫茶回應廣大粉絲許願所推出的夢幻逸品！究竟這款「香橙綠茶」有多好喝？網友表示：「喝起來不會死甜！綠茶味道也明顯，真的不錯喝」、「好喝很順口！真的有手搖即視感」、「我要喝爆！繼芭樂綠茶後又一個我愛的品項！」

「香橙綠茶」的超高分評價，也在門市通路引發消費者的搶購風潮，許多網友大嘆：「跑了五間門市還不到」、「剛剛去超商，可惜被秒殺」、「常常沒貨耶」，也有網友開心分享：「昨天看到最後兩罐……就默默放入購物籃」、「終於讓我在補貨時買到 」、「一次買兩瓶，喝完一瓶慶幸還有一瓶！」

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「香橙綠茶」不只好喝，名字也很討喜！日前純喫茶在全台球迷關注的12強棒球賽現場，舉辦新品試飲活動，吸引大批排隊人潮。許多民眾對於「香橙綠茶」使用台灣在地柳丁、酸中帶甜的清爽口感感到驚艷，表示：「有現搾柳丁汁的感覺」、「喝起來不輸手搖飲！」

純喫茶也在比賽現場發送應援棒，集結球迷一起為中華隊加油，大夥兒一起揮動手中的應援棒，齊聲高喊口號：「在地柳丁香橙綠，應援加橙挺在地 ！」喊累了再喝口「香橙綠茶」，新一代「加橙好運」最強組合，應該就是這款了吧!

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想要嘗試新產品的絕妙口感，或是生活需要「加橙好運」？「香橙綠茶」在7-11就能買到！「果茶控」不妨到鄰近的門市通路找找看，解鎖秒殺級的謎樣好滋味！喜歡純喫茶紅茶、綠茶、烏龍青茶，或其他口味的朋友，7-11現在還有純喫茶650ml 25元系列，加20元可以多1件香橙綠茶的活動，活動時間只到12/10，新鮮、耐喝又解膩的茶飲，讓你怎麼喝都過癮！