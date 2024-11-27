杜絕獸鋏傷及無辜 農業部籲打1959通報移除

獸鋏無法識別目標，會對寵物、野生及保育類動物，甚至幼童造成傷害，農業部今天表示，除朝全面禁用推動修法中，呼籲民眾在野外看到獸鋏打1959動保專線，由專人移除。

農業部動物保護司今天舉辦「拒絕使用獸鋏-加強獸鋏清除及銷毀」記者會。

動保司司長江文全指出，獸鋏多設置在山區等人煙稀少、無監視器地區，以致追查設置行為人並執行行政裁罰的成功案例僅有15件，需要民眾一同檢舉非法設置行為。

農業部次長杜文珍並說，獸鋏無法識別目標物，不只會對家中寵物、野生及保育類動物造成威脅，甚至連人也都有可能誤觸，造成不可回復性的肢體傷害。

因此她叮嚀民眾，發現時千萬不要去觸摸、自行移除，呼籲拍照記錄地點，然後打1959動物保護專線檢舉，由專人處理，一起守護動物福祉，打造動物友善環境。

針對移除獸鋏進展，江文全說，各縣市地方政府自民國112年至113年間，合計處理檢舉及稽查案件，超過1萬2364件，成功拆除2100具。

此外，目前原民獸獵仍可使用獸鋏，農業部說，已朝向全面禁用捕獸鋏方向推動「野生動物保育法」的修法工作中，也會持續宣導有防治動物侵害作物的農民，採用獸鋏捕捉方案，例如使用電圍網、改良式誘具等。

江文全提醒，使用獸鋏不僅可能導致動物及人類受傷，並觸犯「動物保護法」第14條有關「使用禁止之方法捕捉動物」的規定，可依同法第30條規定處新台幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰。