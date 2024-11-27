台大醫院新竹分院 攜手嘉農合作開發聯名款農嘉黃豆漿

進入超高齡社會，臺大醫院新竹台大分院攜手台灣農業合作社，開發符合減碳、善盡社會責任、又絕對安全的產銷履歷農嘉黃豆漿，聯名款農嘉黃豆漿由台大醫院新竹台大分院營養室歐陽鍾美主任，帶領院內營養師們，針對無數次的口味試吃試飲，要求將品質做到最好，目的讓國產履歷豆漿能更便利，且能更安全的飲用。

2025年台灣即將進入超高齡社會，歐陽鍾美主任提到，老人家對於攝取營養這件事情更加的重視。但是有很多的食物不見能夠吸收，或者因為年紀稍微年邁，牙齒不是那麼好，吃起食物來可能會比較辛苦一點點。在門診常常遇到一些狀況，就是來的時候營養狀況已經不是很好，比如說日漸消瘦或者是營養不良，為什麼會這樣？當然因為年紀越來越大，牙口可能有一些狀況，或者是已有一些疾病。家人住在一起的情況下，有時會忽略他們可能有一些營養問題，需要即時的介入。營養是一個基礎，如果沒有補起來，免疫力、體力各方面都會下降，所以越早發現問題，越早做即時介入比較安全。

聯名開發的農嘉黃豆漿，已設計好一瓶就是一份的蛋白質，剛好是7公克，就相當一顆蛋的蛋白質來源。糖尿病的病人，或者是洗腎的患者都有食物的限制，糖尿病的限制主要是糖類，是碳水化合物，碳水化合物如果說你飯吃一碗，那就是60公克了，那此款豆漿裡面它的含量是不到1/4是1/8碗飯的概念，所以一瓶豆漿對糖尿病要控制血糖就會比較輕鬆愉快，而且它可以得到蛋白質的攝取，所以血糖問題也不用擔心，喝了一盒的豆漿然後血糖就衝很高。腎臟病的問題，如果有遇到的是慢性的腎臟病或慢性的病人，腎臟的功能比較差，蛋白質沒辦法攝取那麼多，你一天可能會需要3~4份蛋白質，喝豆漿剛好是一份，所以把它放到它的飲食裡面就會知道說我今天已經吃了一份，所以只要去計算它的蛋白質需要，然後稍微注意一下蛋白質不要一次吃太多，這樣腎臟的負荷就不會這麼的高了。

嘉農農產加工生產合作社黃家均理事主席也提到，國產大豆的成本高，相較進口大豆貴了3~4倍以上，但不能一直在自己圈圈內說自己的豆子好，原料好是要讓別人說，所以才會跟台大醫院新竹台大分院做聯名開發。嘉農的目標是要藉由平台，讓農民知道品質要如何精進，才能說服院方能夠支持。減碳、碳足跡與善盡社會責任其實是下一個課題，如果大豆的來源取自於台灣本土，知道它的履歷，新鮮而且是100%非基改，在營養價值上面才能遊說消費者和院方能更安心。

聯名款農嘉黃豆漿目前在台大醫院新竹台大醫院院區可購買，還有新光三越A4、A11、天母店與左營店的超市皆可購買得到。

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