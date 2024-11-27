快訊

前101董事長暗指「功勞都往身上攬」 賈永婕發聲回33字

獨／兩岸學術交流重要機制 暌違多年首度在台登場

懶人包／好市多黑色購物週Day 4優惠！黑五3C家電特價 空氣清淨機折4500、65吋電視便宜6千

聽新聞
0:00 / 0:00

冷氣團來襲低溫恐跌破10度 譚敦慈：保暖身體這3處最重要

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
冷氣團來襲，國健署呼籲民眾做好保暖護心措施，降低心血管疾病發作的風險。聯合報系資料照
冷氣團來襲，國健署呼籲民眾做好保暖護心措施，降低心血管疾病發作的風險。聯合報系資料照

氣象局發出低溫特報，預估28、29日跌破10度，今天雖然有陽光，但留意愈晚愈冷。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，冬天的低溫不容小覷，對於心臟血管疾病、慢性病患以及年長者來說，易使血壓升高、加速病情惡化，要做足保暖工作，尤其是頭部、脖子、手腳末梢部位。

台灣的氣候屬於濕冷，冬季溫度雖然不算太低，但冷空氣加上濕氣，體感溫度會變得更冷。譚敦慈提醒，冬天受到輻射冷卻效應，入夜後到日出的溫度都偏低，民眾睡覺前，可先備妥保暖衣物在床邊，半夜上廁所或是早上起床時，添加衣物保暖再下床，許多意外都是身體還沒溫暖，造成血管急速收縮，易引發心肌梗塞或急性腦中風。

譚敦慈說，身體的保暖首重頭部、脖子以及四肢末梢，建議出門時要配戴帽子、圍巾、手套、長襪。衣裝則以「洋蔥式穿法」為原則，衛生衣或發熱衣打底；中層為襯衫或毛衣；最外層穿羽絨衣或風衣外套，至少3層。長輩要避開厚重的材質，或是過長的衣褲，避免行進間跌倒。

另外，有些人喜歡喝熱湯、熱飲取暖，譚敦慈呼籲，溫度不要超過65℃，過熱的食物會讓食道反覆受傷，初期出現咳嗽、清喉嚨等症狀。發炎反應久了，易造成食道細胞病變。她提醒，冬天要攝取充足水分，維持良好新陳代謝，也預防血液過於黏稠。

國健署也呼籲民眾，劇烈降溫容易對心血管健康造成危害，三高、心血管疾病患者及高齡長者等高風險族群，應更加謹慎防範低溫。國健署署長吳昭軍提醒，冬季保暖護心有3大關鍵時機，分別是起床、出門、進門，這些時間點會受到溫差影響，要特別加強禦寒工作。

1.起床時：寒冷的清晨剛離開被窩，要提前準備好保暖衣物；起床後，先輕微活動四肢讓身體暖和起來，再慢慢坐起，穿上保暖衣物，扶著床邊穩步行走。記住「慢、熱、起、穿、行」口訣，避免過於急促，引發身體不適。

2.出門前：根據天氣變化適時增添衣物，內層選擇較貼身的長袖衣物，外層選擇尺寸適中且防水、防風的外套，不僅保暖，還能保持靈活活動，讓身體更舒適。

3.進門後：從寒冷戶外進到室內，應讓身體逐步回暖，再洗熱水澡，避免溫差過大引發血管擴張，特別是血管彈性差或心血管疾病患者。洗完澡後，避免立刻進入較低溫環境，溫差會增加心血管疾病的風險。

低溫 保暖 譚敦慈

延伸閱讀

人工生殖法修法11月底送政院？國健署仍在調整

前警政署長猝逝…冷熱交替好發心血管疾病 醫揭發病前有一重要警訊

炒菜時「1處窗戶」千萬別開 譚敦慈：油煙充斥整個廚房很傷肺

女子用了4年「塑膠顆粒加料快煮壺」！她曬嚴重粉化照警告別買這款

相關新聞

管線會塞住？衛生紙能不能丟馬桶 環境部這樣說

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查明年度中央政府總預算案關於環境部主管公務及基金預算。立委指出，至今仍有超過半數民眾...

變性後遭男上司性騷擾…她崩潰自傷得恐懼症 醫曝3成因

30歲陳小姐改變性別後樣貌出眾，常被男上司性騷擾，不知該如何應對的她，陸續出現自傷行為，經家人陪同下到門診求助，醫師診斷...

冷氣團來襲低溫恐跌破10度 譚敦慈：保暖身體這3處最重要

氣象局發出低溫特報，預估28、29日跌破10度，今天雖然有陽光，但留意愈晚愈冷。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，...

德蘭啟智中心身心障礙者自我倡議畫作59幅 在南紡展出

為響應12月3日國際身心障礙者日，台南市私立德蘭啟智中心南紡購物中心A1館2樓辦理「藝起大聲說，藝術特展」，展出身心障礙...

衛福部表揚579名金牌志工 最老88歲、她家有2罕病子女

衛福部統計，截至112年底，全台共有111萬4604人，備案志工團隊數共2萬1441隊。衛福部社工司今天舉行全國績優志工...

等到蘋果產品特價！來搶1日限定優惠 AirPods Pro 2砍2500元、AirPods 3五折

等到蘋果（Apple）產品打折了！知名通訊行祭出1天期間限定活動，11月29日當天至指定門市購買，可享有限量藍牙耳機AirPods Pro 2直接67折或AirPods 3下殺5折優惠，最高可3千元，不過有相關規定需遵守。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。