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醫師職業工會要求告別「5S」 林靜儀曝衛福部將做這件事

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部次長林靜儀說，將要求醫事司、護理及健康照護司盤點目前醫院5S執行情形，重申5S的真正精神，降低相關人員的精神壓力及負擔。本報資料照片
衛福部次長林靜儀說，將要求醫事司、護理及健康照護司盤點目前醫院5S執行情形，重申5S的真正精神，降低相關人員的精神壓力及負擔。本報資料照片

昨天剛上任的勞動部長、前立委洪申翰宣布，未來公部門將停止「5S」運動，引起廣泛好評，其中最有深刻共感的，當屬同樣受形式主義所苦的醫療業從業人員。台北市醫師職業工會今發布聲明指出，醫療業勞工長期以來承受來自上級的無謂競賽考評壓力，期許勞動部新氣象能連帶整頓醫療職場，因醫療業最應該告別5S運動。

什麼是5S？這是一套來自日本企業的工作現場文化口號，講求職場應該追求整理、整頓、清掃、清潔、素養共五項。

衛福部次長林靜儀說，衛福部內沒有要求同仁要做到5S，目前多在醫院護理部推動，但醫院推行5S，確實有一些矯枉過正，過去曾聽說，醫院執行5S非常嚴格，在內部評鑑時，收拾到護理師連飲料杯都找不到，或是平時要用的東西，完全不知道收到哪裡的情形，「以前在醫院服務，所以，我非常清楚這件事情」。

林靜儀說，5S的精神，尤其在醫療工作場域，如平時用的東西要歸位，日用品和醫療用品須區隔，藥品、單張等不要混雜，這些事非常重要，避免一個不小心，因為處理醫療過程中的雜亂，而影響醫療行為或處置上的傷害，因此5S是改善系統、環境避免出錯，但不是造成護理師的困擾。

「5S絕對不是整潔比賽」，林靜儀說，它是落實醫療場域應該有的管理，避免失誤及傷害，但確實於評估、評核5S的單位有矯枉過正的情形，而在醫院都是護理師負責相關業務。如果護理師工作、休息、吃飯等場域無法落實區隔，醫院應該另尋空間，給予合理的區隔，方便護理師用餐、休息，有其秩序，而不是收到連飲料杯都找不到，或是要求一眼看過去，櫃子都是一塵不染，「5S的重點絕對不是這樣子」。

希望藉由這一次勞動部的霸凌事件，著手改善5S的機會，林靜儀說，她於2018、2019年擔任立委期間，曾在勞動部處理護理師的職場霸凌事件，當時部分環境的文化確實不好，現在就是全面重新檢討各個職場，推動正面、良性的溝通模式，不要用高壓，互拋負面情緒的方式。

林靜儀說，醫院5S制度也涉及心理健康議題，將要求醫事司、護理及健康照護司盤點目前醫院5S情形，重申5S的真正精神，降低相關人員的精神壓力及負擔。

林靜儀 職場霸凌 衛福部 護理師

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