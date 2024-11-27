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文化館變身表演舞台...異國樂團尬場 嗨翻北流耶誕小鎮

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
怕胖團。圖／台北流行音樂中心提供
怕胖團。圖／台北流行音樂中心提供

台北流行音樂中心在12月14日、15日舉辦北流耶誕小鎮，並將文化館變身音樂表演舞台，以「叮叮噹廣場」、「音樂聚落」、「冬日市集」三大區域，邀集怕胖團、靈魂沙發等台灣團體，也邀請日本、韓國、泰國等音樂人參加演出。

北流介紹，本次叮叮噹廣場作為耶誕小鎮活動的主舞台，跨出台灣音樂圈，以國際化的亞洲音樂舞台陣容打造，其中北流也延續今年多次將台灣音樂人送往海外的「國際音樂人交換計畫」，邀集到「釜山國際搖滾音樂節」中嶄露頭角的新銳樂團Gogohawk首次來台開唱。

北流也說，曾在越南We Are Tomato國際音樂節登台、有著憂鬱美顏天使之稱的泰奧混血歌手Gabe Watkins，也將攜手旗下泰國唱片公司 What the duck的甜心新人Mute一同登台，由憂鬱曲風和EDM結合展現泰國音樂的實力。

另外，喜歡日本樂壇的部分，則邀請到被稱做陷阱妖精的新生代全能創作歌手4s4ki、因自由混合奔放的創作風格，大膽的實驗精神的NIKO NIKO TAN TAN登台演出，不用出國就能體驗多國音樂人帶來的亞洲音樂饗宴。

北流表示，台灣主場的音樂人則是邀請不久前與日本重量級另類搖滾樂團the telephones合作全新單曲的大勢台團怕胖團，草根、迷幻搖滾等元素打造抓耳音律的SoulFa 靈魂沙發，持續實驗創新的我是機車少女I'mdifficult等。

北流說，除了叮叮噹廣場的亞洲音樂盛會之外，文化館前廣場草皮區更有DJ接力演出的聲波草原，邀到曾於巴黎文化奧運演出的國際重磅DJ林貓王、聯手GREY、DOJA DOG不斷電的電音接力。

北流耶誕小鎮。圖／台北流行音樂中心提供
北流耶誕小鎮。圖／台北流行音樂中心提供

台北流行音樂中心 日本 舞台

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