文化館變身表演舞台...異國樂團尬場 嗨翻北流耶誕小鎮

台北流行音樂中心在12月14日、15日舉辦北流耶誕小鎮,並將文化館變身音樂表演舞台,以「叮叮噹廣場」、「音樂聚落」、「冬日市集」三大區域,邀集怕胖團、靈魂沙發等台灣團體,也邀請日本、韓國、泰國等音樂人參加演出。

北流介紹,本次叮叮噹廣場作為耶誕小鎮活動的主舞台,跨出台灣音樂圈,以國際化的亞洲音樂舞台陣容打造,其中北流也延續今年多次將台灣音樂人送往海外的「國際音樂人交換計畫」,邀集到「釜山國際搖滾音樂節」中嶄露頭角的新銳樂團Gogohawk首次來台開唱。

北流也說,曾在越南We Are Tomato國際音樂節登台、有著憂鬱美顏天使之稱的泰奧混血歌手Gabe Watkins,也將攜手旗下泰國唱片公司 What the duck的甜心新人Mute一同登台,由憂鬱曲風和EDM結合展現泰國音樂的實力。

另外,喜歡日本樂壇的部分,則邀請到被稱做陷阱妖精的新生代全能創作歌手4s4ki、因自由混合奔放的創作風格,大膽的實驗精神的NIKO NIKO TAN TAN登台演出,不用出國就能體驗多國音樂人帶來的亞洲音樂饗宴。

北流表示,台灣主場的音樂人則是邀請不久前與日本重量級另類搖滾樂團the telephones合作全新單曲的大勢台團怕胖團,草根、迷幻搖滾等元素打造抓耳音律的SoulFa 靈魂沙發,持續實驗創新的我是機車少女I'mdifficult等。