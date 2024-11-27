鬼門關前走一遭 屏東消防員與醫院今年1至10月搶救58名心肌梗塞患者

時序入冬，是心血管疾病好發季節，衛福部中央健康保險署高屏業務組擴大推廣「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，與屏東縣府、屏東縣急救責任醫院，第一線消防員一起聯手救心，今年1到10月底成功傳送639例心電圖，搶救58名心肌梗塞患者。

屏東縣府衛生局、屏東基督教醫院與衛福部健保署高屏業務組今在屏基舉行到院前心電圖判讀風險移播款成果發表會。

現場邀請患者現身說法，38歲的楊小姐長期洗腎，今年10月下旬，白天就感到身體不舒服，心臟很痛，還繼續上班，下班後她先到心臟科門診，醫生當時未發現異狀，沒想到凌晨時，身體急轉直下，到醫院急診，救護車上做心電圖，回傳到群組後，確認是心肌梗塞，從急診到手術處置花了59分鐘，如今恢復良好。楊小姐說，猶如鬼門關前走一遭，感謝屏基團隊、消防人員當時第一時間處理。

高屏業務組長許碧升說，心肌梗塞搶救爭分奪秒，「113年度醫院總額風險調整移撥款」提撥經費，擴大推廣「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，計畫補助以排班由急救責任醫學中心、區域醫院合作輪值，醫師提供24小時在第一線搶救心肌梗塞醫療人員判讀及醫療指導，將到院前緊急救護向前推進，降低傷亡、提升存活率及醫療品質。

縣長周春米說，當救護員發現民眾有胸悶，胸痛、冒冷汗、呼吸困難等症狀，馬上就以十二導程心電圖監測，並同步將監測結果傳輸至屏東縣的LINE「安心摩爾ECG通報群組」，由醫師即時線上判讀，若懷疑病患心肌梗塞，後送至具心導管處置能力的七家急救責任醫院。

消防局表示，屏東縣36個消防分隊已全面配備到院前心電圖機，大幅縮短疑似心肌梗塞患者搶救時間，升級緊急救護能力。今年1月至10月底，成功傳輸639例心電圖，搶救58位心肌梗塞患者。

屏基院長吳榮州說，「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」讓醫療團隊在患者抵達醫院前，提前掌握病情並準備急救措施，大幅縮短黃金救治時間。系統啟用後，有效提升心肌梗塞救治效率，偏鄉地區也因遠程醫療技術的運用而受益匪淺。