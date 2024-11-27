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台中霧峰納參山風管處 交部將籌設遊客中心

中央社／ 台中27日電

行政院日前核定，台中市霧峰區納入參山國家風景區管理處管轄，未來將串聯多個知名景點，進行整體旅遊行銷，交通部也將專案籌設遊客中心，期盼為旅客開啟霧峰觀光軸線的旅程。

民進黨籍立委何欣純今天發布新聞稿表示，行政院4日核定，交通部完成「霧峰納入參山國家風景區管理處管轄」程序，以台中霧峰為核心納入多個旅遊景點。

何欣純指出，參山管理處就位處於霧峰，過去很多在地居民、青創、文史工作者反映，當地景點光復新村零散規劃、沒有代表性且和在地脫節，且廁所、公共設施不足，遊客上廁所得四處問，對於觀光發展是很大的阻礙。

何欣純說，她於民國110年在立法院質詢提案，與時任立委林靜儀、在地議員與文化工作者，共同努力爭取，要求交通部觀光署主動溝通協調，將霧峰納入國家級風景區轄管範圍，與現有梨山、八卦山、獅頭山景點進行完整串聯，透過中央資源挹注整體規劃，帶動地方觀光發展。

何欣純指出，這次成功爭取霧峰納管轄，意味著未來霧峰觀光軸線的規劃會更完整，相關資源也將陸續到位。她日前在交通委員會向交通部長陳世凱爭取新台幣2000萬元的管理維護費，進行環境維護與設施維持，並專案籌設霧峰遊客中心，也獲得陳世凱允諾，期盼為旅客開啟霧峰觀光軸線的旅程。

參山管理處處長曹忠猷說明，明年度預計投入經費，優先辦理霧峰遊憩系統整體規劃、區域解說導覽系統以及基礎公共遊憩服務設施建置作業，並辦理阿罩霧遊憩系統行銷推廣活動、觀光產業輔導計畫以及觀光旅遊推廣。

此次納入參山國家風景區的霧峰景點，包括光復新村、林家花園古蹟群、立法院民主議政園區、國立台灣音樂文化園區、921地震教育園區、霧峰菇類產學館、亞洲大學附屬現代美術館、國立台灣工藝研究發展中心，及「台灣工藝之父」顏水龍晚年故居等。

交通部長 何欣純 國家風景區 文史工作者 景點

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