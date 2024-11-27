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男子車禍致上肢癱瘓 臂叢神經重建帶來希望

中央社／ 台中27日電

35歲男子車禍致左上肢癱瘓，失去部分生活自理能力，接受臂叢神經重建手術後展開1年的復健療程，中國醫藥大學附設醫院今天表示，男子現在已能自己拿筷子，開始規劃未來生活。

中國醫藥大學附設醫院今天召開記者會，由骨科部手外科暨顯微肢體重建科主任邱詠証說明臂叢神經重建手術的治療成果，並由患者現身說法術後的復健療程。

這名35歲的男子於幾年前車禍後左上肢癱瘓，曾經無力拿筷子、穿衣服，失去部分生活自理能力。在就醫前很迷茫，不知自己未來是否還能恢復並照顧家庭。

邱詠証表示，經診斷後，患者接受臂叢神經重建手術，醫療團隊在顯微鏡下修復病人受損的神經，精準到每一條神經纖維，確保手術成功後的功能恢復潛力。術後，病人開始為期1年的復健療程。

患者起初來就醫時，左上肢完全無力，肩、肘、腕關節也都失去功能，經手術治療與復健，在某次回診追蹤時，他激動地說「現在，我能自己拿筷子了」如今不僅能與妻子一起下廚、散步，還開始規劃未來生活。

邱詠証說明，臂神經叢的組成主要由4條頸椎及1條胸椎神經根組成，這5條神經根經過複雜的神經網絡交錯組合後，最終形成5大終末神經分支，負責支配上肢的所有功能及感覺。臂神經叢損傷是非常複雜且困難的治療領域，一旦發生臂神經叢損傷，應及早尋求專業醫師評估並制定治療計畫，早期手術治療能獲得更佳效果。

邱詠証認為，一般病人接受治療後，上肢功能恢復的程度取決於受傷程度、接受治療的時間及病患年齡，越年輕恢復效果越好，一般超過50歲後，神經修復效果明顯下降，團隊的使命不只是修復肢體功能，更希望幫助病人重新找回生活的信念。

復健 患者 手術

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