快訊

八八會館郭哲敏1億元交保翻盤 與共犯遭當庭上銬延押2月

馬龍抵中山女中親切揮手打招呼 對台印象有「春暖花開」的感覺

12強賽／冠軍獎盃如何處置？會長蔡其昌回應了：會巡迴展出

變性遇職場性騷現自傷傾向 醫多管齊下助適應

中央社／ 台北27日電

30歲陳小姐現在是女性，曾因性別認同困擾就醫，性別改變後，職場遇到同事性騷擾，開始出現自傷衝動，幸好醫師透過生活環境、建構性教育知識與藥物治療，多管齊下助適應。

台灣社會對於多元性別日漸包容，人們開始理解性別光譜概念，書田診所精神科主任醫師陳家駒今天透過陳小姐的故事，說出現在還有一群人活在性認同或變性的困擾當中，陳小姐被診斷為適應困難併發混合性情緒行為障礙，同時合併有恐懼症及危機問題。

陳家駒說，性別認同或變性困擾的形成因素複雜，包括社會文化媒體及網路傳播因素，和個人成長發展背景因素，如心理、性別、衛生、倫理教育忽略缺乏，家庭倫理情緒關係、親子互動不良，生活環境中無法得到適當的支持與協助和兩性教育。

改善性別認同困擾要多管齊下，陳家駒表示，除了從生活環境學習適應與建構性教育知識，包括性生活調適與日常生活，及家庭、職場等公共角色行為調整學習，精神心理問題方面的治療，如認知、行為、自我心理心態情緒保護防衞，及社會、醫療及家庭支持網絡建構和危機處理技巧。

陳家駒提醒，當個案倘伴有憂鬱症、焦慮、恐懼症等情緒障礙，應配合適當藥物治療。對於性別認同困擾者而言，除了自我認同問題，還可能面對周圍環境不友善、歧視差異，應推動全民教育，身邊的親友多些關懷、包容與交流，發覺任何性問題影響到情緒，應儘早尋求協助就醫。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

性別 性教育 情緒

延伸閱讀

少女公園遇陌生男搭訕 警追查男子依性騷函送社會局裁處

監院指未主動提告涉性騷法官 士林地院：未護短姑息

男法官涉性騷 司法院：不寬貸及宣導性平

新北知名貓餐廳老闆性騷、性侵3未成年女員工 判刑4年6月

相關新聞

采盟「黃巾之亂」 桃機將祭最重罰100萬：影響機場營運情節重大

中華隊在世界12強棒球賽打敗日本首奪世界冠軍，不少球迷25日至桃園機場迎接球員凱旋歸來，但采盟免稅店身穿黃衫的員工卻拉起...

33周孕婦急問能否提早生產？施景中剖腹震驚：是小孩在求救

台大婦產科醫師施景中於臉書表示，日前遇到一名懷孕33周的孕婦，一進診間坐下來，就開口詢問「施醫師，我可不可以早一點生？」經剖腹後發現新生兒腸子外露的程度非常嚴重，特別是內臟外露的部分，都比寶寶腹腔的體積還大。所幸後來有把器官全部塞回去腹腔，讓施景中有感而發「是小孩向媽媽發出求救訊號，媽媽也感受到了」。

1張圖看澎湖「黑水溝」 鄭明典：很久沒看到了

從衛星雲圖可見澎湖黑水溝。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，黑水溝和海流密切相關，有很長一段時間，黑水溝很不明顯，加上...

文化館變身表演舞台...異國樂團尬場 嗨翻北流耶誕小鎮

台北流行音樂中心在12月14日、15日舉辦北流耶誕小鎮，並將文化館變身音樂表演舞台，以「叮叮噹廣場」、「音樂聚落」、「冬...

鬼門關前走一遭 屏東消防員與醫院今年1至10月搶救58名心肌梗塞患者

時序入冬，是心血管疾病好發季節，衛福部中央健康保險署高屏業務組擴大推廣「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，與屏東縣府...

基隆醫院院慶料理軟質餐、剁碎餐、半流餐 供應銀髮族等特殊需求者

衛生福利部基隆醫院今天院慶活動主題為「饗樂廚房」，安排營養師林鈺庭和廚師張家瑀，教作今年「銀領新食尚 銀養創新料理」競賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。