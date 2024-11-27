兩岸觀光持續在黑暗期 交通部長陳世凱喊話陸方快解禁

有關兩岸觀光交流遲遲未開放，對此，交通部長陳世凱27日表示，目前兩岸觀光交流還是「去的多來的少」，對於國人前往中國大陸觀光並沒有限制，反觀中國大陸限制較多，仍無相對善意，呼籲陸方趕快解禁，讓觀光客來台。

交通部今日舉辦招商大會，會前陳世凱接受堵訪時被問及有關兩岸觀光開放的狀況，陳世凱表示，截至目前為止，台灣到中國大陸的旅客應有超過200多萬人，而中國大陸來台的旅客僅20、30萬人呈現去得多來的少狀況，且相對而言，台灣對於觀光旅遊方面的限制其實相當少，國人去中國大陸自由行也都很方便，現在還是有很多人會過去，反而是陸客要自由行來台限制非常多，而團客部分，台灣也不是沒有開放過，前幾個月一直有開放，現在還是有團客可以去中國大陸旅遊。

陳世凱說，反觀大陸對於觀光方面，用政治上的干擾和限制相當多，也希望對方可以趕快解禁，讓觀光客來台灣，台灣相當歡迎。至於國台辦要求台灣先解禁團令，陳世凱也向中國大陸喊話：「我們也希望大陸可以趕快解禁，可以讓大陸觀光客來台灣，台灣相當歡迎。」

不過，有旅遊業者稱台灣去日本有600萬人次，日本觀光客來台可能只有100萬，這樣是否也要禁日本，陳世凱回應，沒有禁日本這個問題，台灣希望日本觀光客多一些來，也希望中國大陸觀光客可以多一些來台灣。

陳世凱強調，過去台灣對於中國大陸禁團令早就已經開放過，但中國大陸並沒有相對的善意，應該大家都看得相當清楚；對於台灣的觀光業者，也希望他們也可以幫台灣一起來呼籲中國大陸政府能夠解開政治上面的禁令。