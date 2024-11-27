影／跳三振舞這個動作做不了 中醫師提醒可能是這疾病

世界棒球12強賽落幕，中華隊以4比0打敗日本隊獲得冠軍，全民從周日獲勝就興奮到現在。延續大家對棒球的熱情，佑昌馬光中醫診所院長陳昭仁是資深棒球迷，他推薦可透過「三振舞」測試有無五十肩，也教導改良版的「八段錦」，教大家伸展筋骨，全民一起養生「治未病」。

五十肩就是俗稱的冰凍肩，是一種長期使用肩膀導致肌腱、韌帶沾黏或纖維化導致活動受限的疾病，常會表現在女性扣內衣、男性穿襯衫拉袖口時出現動作困難。許多棒球迷熟悉「三振舞」，陳昭仁說，藉由三振舞中特殊的手臂外旋動作，可測試肩膀活動角度是否受限、有無五十肩。

陳昭仁分析三振舞的動作：

1.右手指比讚，由下往上到胸口，再往下到腰部。 2.雙手比讚再胸口交叉。 3.右腳往前踏出，右髖須跟著往外轉。 4.雙手比讚往外打開。

陳昭仁說，其中「右手指比讚，由下往上到胸口」、「雙手比讚再胸口交叉」，可測試二頭肌活動範圍，是否無力或肩頸太僵硬；「右腳往前踏出，右髖須跟著往外轉」、「雙手比讚往外打開」，這兩個外旋動作若受限，就要懷疑是否有五十肩。

陳昭仁表示，中醫預防醫學是指「治未病」，預先採取措施，防止疾病發生與發展，他推薦可試著做改良版的「八段錦」：

第一招：雙手托天理三焦

1.雙手手掌交疊，放在腹部丹田位置。 2.雙手十指交叉相扣，掌心朝上。 3.吸氣時雙手往上到胸口。

陳昭仁表示，這個動作可促進全身氣血循環，坐著就可以做，站著更佳，站著可感受背部肌肉伸展、腹部與背部被拉直，能幫助心肺功能提升以及腸胃道機能改善。推飯後伸展，降低脹氣，避免脂肪肝、肌少症。

第二招：左右開弓似射鵰

1.左腳橫跨一大步，兩腳內側呈平行姿態。 2.雙手交叉，右手大拇指按住食指向右拉，左手大拇指與食指呈Ｌ形，向左方緩緩推出。

陳昭仁指出，這個動作可治療腰、腿、手部、頭部、眼部等疾病，透過類似棒球裁判三振動作的動作，能幫助胸廓開展，改善駝背與烏龜脖。

陳昭仁強調，每天10分鐘養生運動，長期投資就會有很大的健康紅利，也呼應台灣棒球近幾年努力耕耘，終究有完美圓滿的回報。