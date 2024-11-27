快訊

八八會館郭哲敏1億元交保翻盤 與共犯遭當庭上銬延押2月

馬龍抵中山女中親切揮手打招呼 對台印象有「春暖花開」的感覺

12強賽／冠軍獎盃如何處置？會長蔡其昌回應了：會巡迴展出

聽新聞
0:00 / 0:00

免費「肺鏈疫苗」年底前打第二劑 全台35萬人符合資格

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署今天公布最新統計，今年截至11月25日，共累計268例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，病例數為5年同期新高，呼籲還未接種過肺炎鏈球菌疫苗長者，請盡速前往接種。示意圖。 本報資料照片
衛福部疾管署今天公布最新統計，今年截至11月25日，共累計268例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，病例數為5年同期新高，呼籲還未接種過肺炎鏈球菌疫苗長者，請盡速前往接種。示意圖。 本報資料照片

秋冬為呼吸道傳染病好發季節，65歲以上長者為侵襲性肺炎鏈球菌感染症重症及死亡高風險族群。衛福部疾管署今天公布最新統計，今年截至11月25日，國內累計侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例268例，病例數為5年同期新高，其中32例死亡，65歲以上39%，共有105例；性別以男性居多，占62%，有165例。

疾管署指出，肺炎已躍居我國十大死因第3位，其中肺炎鏈球菌是肺炎常見致病菌，去年10月起分三階段擴大提供公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗接種，目前間隔已滿一年，建議已接種疫苗者接續接種23價疫苗，估計至今年12月底，陸續有34.9萬人符合接種條件。

肺炎鏈球菌感染對長者健康影響甚鉅，呼籲未接種過肺炎鏈球菌疫苗的長者，盡速前往接種，已接種13價疫苗滿一年者，請接續接種23價疫苗；以前已接種過23價疫苗者，別忘記還有1劑13價疫苗接種，完成「1+1」接種，才能使免疫保護力完整，有效減少IPD發生風險及疾病負擔。

疾管署指出，65歲以上民眾如為IPD高風險對象，包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏及正在接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者，以及機構住民及洗腎患者，接種13價疫苗後，間隔8周即可接種23價疫苗，以及早獲取免疫保護力。

研究資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗可以有效降低感染後併發如肺炎、敗血症、腦膜炎等嚴重併發症風險，對中重症保護力高達75%，預防勝於治療，請符合民眾儘速安排接種，減少疾病威脅。

疫苗 肺炎 風險

延伸閱讀

六都唯一！台中市衛生局獲衛福部防疫績優公務類團體獎

國光疫苗變色原因找到了 關鍵在膠塞「這」超小突起物

流感就診人次仍在低點 重症死亡創10年同期新高

影／台中文心森林公園設接種站 周末也可打4種公費疫苗

相關新聞

采盟「黃巾之亂」 桃機將祭最重罰100萬：影響機場營運情節重大

中華隊在世界12強棒球賽打敗日本首奪世界冠軍，不少球迷25日至桃園機場迎接球員凱旋歸來，但采盟免稅店身穿黃衫的員工卻拉起...

33周孕婦急問能否提早生產？施景中剖腹震驚：是小孩在求救

台大婦產科醫師施景中於臉書表示，日前遇到一名懷孕33周的孕婦，一進診間坐下來，就開口詢問「施醫師，我可不可以早一點生？」經剖腹後發現新生兒腸子外露的程度非常嚴重，特別是內臟外露的部分，都比寶寶腹腔的體積還大。所幸後來有把器官全部塞回去腹腔，讓施景中有感而發「是小孩向媽媽發出求救訊號，媽媽也感受到了」。

1張圖看澎湖「黑水溝」 鄭明典：很久沒看到了

從衛星雲圖可見澎湖黑水溝。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，黑水溝和海流密切相關，有很長一段時間，黑水溝很不明顯，加上...

文化館變身表演舞台...異國樂團尬場 嗨翻北流耶誕小鎮

台北流行音樂中心在12月14日、15日舉辦北流耶誕小鎮，並將文化館變身音樂表演舞台，以「叮叮噹廣場」、「音樂聚落」、「冬...

鬼門關前走一遭 屏東消防員與醫院今年1至10月搶救58名心肌梗塞患者

時序入冬，是心血管疾病好發季節，衛福部中央健康保險署高屏業務組擴大推廣「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，與屏東縣府...

基隆醫院院慶料理軟質餐、剁碎餐、半流餐 供應銀髮族等特殊需求者

衛生福利部基隆醫院今天院慶活動主題為「饗樂廚房」，安排營養師林鈺庭和廚師張家瑀，教作今年「銀領新食尚 銀養創新料理」競賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。