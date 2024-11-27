免費「肺鏈疫苗」年底前打第二劑 全台35萬人符合資格

秋冬為呼吸道傳染病好發季節，65歲以上長者為侵襲性肺炎鏈球菌感染症重症及死亡高風險族群。衛福部疾管署今天公布最新統計，今年截至11月25日，國內累計侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例268例，病例數為5年同期新高，其中32例死亡，65歲以上39%，共有105例；性別以男性居多，占62%，有165例。

疾管署指出，肺炎已躍居我國十大死因第3位，其中肺炎鏈球菌是肺炎常見致病菌，去年10月起分三階段擴大提供公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗接種，目前間隔已滿一年，建議已接種疫苗者接續接種23價疫苗，估計至今年12月底，陸續有34.9萬人符合接種條件。

肺炎鏈球菌感染對長者健康影響甚鉅，呼籲未接種過肺炎鏈球菌疫苗的長者，盡速前往接種，已接種13價疫苗滿一年者，請接續接種23價疫苗；以前已接種過23價疫苗者，別忘記還有1劑13價疫苗接種，完成「1+1」接種，才能使免疫保護力完整，有效減少IPD發生風險及疾病負擔。

疾管署指出，65歲以上民眾如為IPD高風險對象，包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏及正在接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者，以及機構住民及洗腎患者，接種13價疫苗後，間隔8周即可接種23價疫苗，以及早獲取免疫保護力。

研究資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗可以有效降低感染後併發如肺炎、敗血症、腦膜炎等嚴重併發症風險，對中重症保護力高達75%，預防勝於治療，請符合民眾儘速安排接種，減少疾病威脅。