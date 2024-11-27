NCC公告 離島三家系統台業者明年收視費用比照今年

國家通訊傳播委員會（NCC）27日委員會代審澎湖縣、金門縣與連江縣等3離島的有線電視系統業者2025年收視費用，包含澎湖有線電視（澎湖公司）、名城事業（名城公司）及祥通事業（祥通公司）等三家有線電視系統經營者，每戶每月基本頻道收視費用上限分別為555元、585元及540元，維持和今年相同金額。

有線電視費率每年由各地縣市政府組成費率審議委員會討論並訂定，目前三家離島的系統台業者因為當地縣市政府沒有設置費率委員會，由NCC代審。

NCC表示，今年未設置費率委員會的縣市為澎湖縣、金門縣與連江縣，三縣所轄三家有線電視系統經營者之收視費率，由NCC代行審核，本月13日召開審核會議，邀請系統經營者到會說明，以及縣府代表及消費者團體代表列席表示意見。

NCC表示，本次費率審議就離島三家業者所申報今年收視費用、所在不經濟經營環境、網路建設、收視服務品質、經營區內低收入戶之優惠措施、頻道規劃及財務（含財務結構、各收入、成本）之合理性等資料，另基於維護消費者權益、產業發展及其他公共利益，參考地方政府及消費者團體代表意見，評估物價指數持續上升，基於消費者權益保障等因素予以綜合考量，決議維持與今年相同之收視費用。