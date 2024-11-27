采盟「黃巾之亂」獲體育署同意 桃機公司仍開罰原因曝

中華隊在世界12強棒球賽打敗日本首奪世界冠軍，返台時卻在機場遭采盟免稅店員工拉布條亂入大合照宣傳，桃園機場公司今宣布將重罰100萬元，但特勤中心表示，當天是體育署跟副總統辦公室同意采盟進來拍照。交通部長陳世凱受訪則說，采盟不照原先與桃機公司的律定往前衝，開罰仍是必然要做的。

陳世凱表示，今天會對采盟開罰，是因為當時桃機公司有跟他們有律定加油跟歡迎的區域，但采盟在沒有得到同意的情況下就往前衝，且沒有得到同意就拍照，還拉了廣告布條，對整體桃機的運作造成影響。如果所有廠商都可以不照原先的律定來做這些動作，是不被允許的，所以開罰是必然要做的。

陳世凱進一步指出，采盟在當下或許有經過國安單位同意，但現場大家早就講好的部分，仍應該要依照遵守原本的律定。