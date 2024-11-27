快訊

八八會館郭哲敏1億元交保翻盤 與共犯遭當庭上銬延押2月

馬龍抵中山女中親切揮手打招呼 對台印象有「春暖花開」的感覺

12強賽／冠軍獎盃如何處置？會長蔡其昌回應了：會巡迴展出

采盟「黃巾之亂」獲體育署同意 桃機公司仍開罰原因曝

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長陳世凱表示，采盟不照原先與桃機公司的律定往前衝，開罰仍是必然要做的。記者周湘芸／攝影
交通部長陳世凱表示，采盟不照原先與桃機公司的律定往前衝，開罰仍是必然要做的。記者周湘芸／攝影

中華隊在世界12強棒球賽打敗日本首奪世界冠軍，返台時卻在機場遭采盟免稅店員工拉布條亂入大合照宣傳，桃園機場公司今宣布將重罰100萬元，但特勤中心表示，當天是體育署跟副總統辦公室同意采盟進來拍照。交通部長陳世凱受訪則說，采盟不照原先與桃機公司的律定往前衝，開罰仍是必然要做的。

陳世凱表示，今天會對采盟開罰，是因為當時桃機公司有跟他們有律定加油跟歡迎的區域，但采盟在沒有得到同意的情況下就往前衝，且沒有得到同意就拍照，還拉了廣告布條，對整體桃機的運作造成影響。如果所有廠商都可以不照原先的律定來做這些動作，是不被允許的，所以開罰是必然要做的。

陳世凱進一步指出，采盟在當下或許有經過國安單位同意，但現場大家早就講好的部分，仍應該要依照遵守原本的律定。

桃園機場 桃機 陳世凱

延伸閱讀

陸稱解禁團令擬擴大旅客來台 交長：過去就無相對善意

桃園機場黃巾之亂開罰100萬 交通部長：嚴重影響機場形象

霧峰納參山風管處管轄上路 何欣純：陳世凱允籌設遊客中心

采盟「黃巾之亂」 交通部長：不良行為勢必究責裁罰

相關新聞

采盟「黃巾之亂」 桃機將祭最重罰100萬：影響機場營運情節重大

中華隊在世界12強棒球賽打敗日本首奪世界冠軍，不少球迷25日至桃園機場迎接球員凱旋歸來，但采盟免稅店身穿黃衫的員工卻拉起...

33周孕婦急問能否提早生產？施景中剖腹震驚：是小孩在求救

台大婦產科醫師施景中於臉書表示，日前遇到一名懷孕33周的孕婦，一進診間坐下來，就開口詢問「施醫師，我可不可以早一點生？」經剖腹後發現新生兒腸子外露的程度非常嚴重，特別是內臟外露的部分，都比寶寶腹腔的體積還大。所幸後來有把器官全部塞回去腹腔，讓施景中有感而發「是小孩向媽媽發出求救訊號，媽媽也感受到了」。

1張圖看澎湖「黑水溝」 鄭明典：很久沒看到了

從衛星雲圖可見澎湖黑水溝。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，黑水溝和海流密切相關，有很長一段時間，黑水溝很不明顯，加上...

文化館變身表演舞台...異國樂團尬場 嗨翻北流耶誕小鎮

台北流行音樂中心在12月14日、15日舉辦北流耶誕小鎮，並將文化館變身音樂表演舞台，以「叮叮噹廣場」、「音樂聚落」、「冬...

鬼門關前走一遭 屏東消防員與醫院今年1至10月搶救58名心肌梗塞患者

時序入冬，是心血管疾病好發季節，衛福部中央健康保險署高屏業務組擴大推廣「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，與屏東縣府...

基隆醫院院慶料理軟質餐、剁碎餐、半流餐 供應銀髮族等特殊需求者

衛生福利部基隆醫院今天院慶活動主題為「饗樂廚房」，安排營養師林鈺庭和廚師張家瑀，教作今年「銀領新食尚 銀養創新料理」競賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。