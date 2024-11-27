快訊

八八會館郭哲敏1億元交保翻盤 與共犯遭當庭上銬延押2月

馬龍抵中山女中親切揮手打招呼 對台印象有「春暖花開」的感覺

12強賽／冠軍獎盃如何處置？會長蔡其昌回應了：會巡迴展出

阻中國牡蠣混充上市 農業部擬114年底推產地標示

中央社／ 台北27日電
農業部長陳駿季。記者許正宏／攝影
農業部長陳駿季。記者許正宏／攝影

媒體指有中國牡蠣直接輸入台灣本島混充上市。農業部陳駿季今天表示，努力推動國產牡蠣做產地標章中，盡快、也許明年底可推動，透過產地標示的方式，讓國產品更受歡迎。

因應中國牡蠣及淡菜混充金、馬養殖輸台，陳駿季近期已向立委說明，要推動金門牡蠣養殖登記、數量登記，再跟養殖來源場做勾稽，以避免只是「很含糊地說是我自己養的」疑義，淡菜比照辦理。農業部漁業署也說，今年已補助馬祖建立養殖管理，並執行查核。

不過，陳駿季今天出席漁業署舉辦海洋之心生態標章推廣成果記者會後，有媒體質疑指中國牡蠣已不再透過離島過水養殖，而是直接輸入台灣本島混充上市。陳駿季說，除了海委會跟相關單位會在邊防積極做查緝，比較有問題的還是透過金門輸入本島。

他重申，所以跟縣府洽談做牡蠣養殖登記，包含放養量申報，藉此加強管理，讓當地養殖可輸到台灣本島，而非中國走私的牡蠣輸到台灣本島。

媒體追問能否做到零售端也有產地標示，他說，根據「農產品生產及驗證管理辦法」規定，若指定公告牡蠣以後，從生產端一直到零售端要做這樣的標示，但這不是公告就可以完成，要確保生產端相關資訊，跟後面零售端的做法，要怎麼讓國產產品跟外國產品做可鑑別技術的開發，技術成熟才會做這樣的公告。

他說，農業部正朝此努力中，本來預計2、3年後，經過內部討論評估時程可縮短，盡快、也許明年底可以推動實施，而透過產地標章，可讓國產農產品受到消費者歡迎。有人關注吃蚵仔煎是否也能知道產地，陳駿季說，那是一個產品，關於零售端的標章要標到什麼程度，有比較好的方案，會對外公布。

稍早陳駿季說明，農業部原本就在積極推動種植、養殖登記，因為會跟天災救助、資源投入產業輔導措施的推動有關，首先會針對已申報者落實申報的正確性，接下來逐步針對重要、敏感品項落實申報，藉此確保產銷平衡，明年會更有系統地去做。

牡蠣 農業部 陳駿季

延伸閱讀

立委指媒宣限制性招標各部會之最 陳駿季：會改善檢討

雞蛋供過於求仍漲價惹議 陳駿季：若有異常將聯合稽查

農業部祭養登及產量查核 阻大陸牡蠣、淡菜輸台

「班班有鮮乳」亂象 家長：陷校長於不義 主責單位是誰？

相關新聞

采盟「黃巾之亂」 桃機將祭最重罰100萬：影響機場營運情節重大

中華隊在世界12強棒球賽打敗日本首奪世界冠軍，不少球迷25日至桃園機場迎接球員凱旋歸來，但采盟免稅店身穿黃衫的員工卻拉起...

33周孕婦急問能否提早生產？施景中剖腹震驚：是小孩在求救

台大婦產科醫師施景中於臉書表示，日前遇到一名懷孕33周的孕婦，一進診間坐下來，就開口詢問「施醫師，我可不可以早一點生？」經剖腹後發現新生兒腸子外露的程度非常嚴重，特別是內臟外露的部分，都比寶寶腹腔的體積還大。所幸後來有把器官全部塞回去腹腔，讓施景中有感而發「是小孩向媽媽發出求救訊號，媽媽也感受到了」。

1張圖看澎湖「黑水溝」 鄭明典：很久沒看到了

從衛星雲圖可見澎湖黑水溝。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，黑水溝和海流密切相關，有很長一段時間，黑水溝很不明顯，加上...

文化館變身表演舞台...異國樂團尬場 嗨翻北流耶誕小鎮

台北流行音樂中心在12月14日、15日舉辦北流耶誕小鎮，並將文化館變身音樂表演舞台，以「叮叮噹廣場」、「音樂聚落」、「冬...

鬼門關前走一遭 屏東消防員與醫院今年1至10月搶救58名心肌梗塞患者

時序入冬，是心血管疾病好發季節，衛福部中央健康保險署高屏業務組擴大推廣「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，與屏東縣府...

基隆醫院院慶料理軟質餐、剁碎餐、半流餐 供應銀髮族等特殊需求者

衛生福利部基隆醫院今天院慶活動主題為「饗樂廚房」，安排營養師林鈺庭和廚師張家瑀，教作今年「銀領新食尚 銀養創新料理」競賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。