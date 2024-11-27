33周孕婦急問能否提早生產？施景中剖腹震驚：是小孩在求救

台大婦產科醫師施景中於臉書表示，日前遇到一名懷孕33周的孕婦，一進診間坐下來，就開口詢問「施醫師，我可不可以早一點生？」經剖腹後發現新生兒腸子外露的程度非常嚴重，特別是內臟外露的部分，都比寶寶腹腔的體積還大。所幸後來有把器官全部塞回去腹腔，讓施景中有感而發「是小孩向媽媽發出求救訊號，媽媽也感受到了」。

施景中分享，一名孕婦剛轉到台大醫院時，腹中胎兒才三個月大，被診斷是「腹裂畸型（腸子外露）」。由於得知胎兒出生後能得到良好的治療，因此孕婦就選擇繼續在台大醫院看診。

隨著懷孕周數變大，胎兒腸子外露的程度也越來越多，甚至醫療團隊都懷疑腸子有可能阻塞穿孔，不過將來寶寶出在後，在外科醫師的巧手修補之下，一樣可以得到不錯的成效。

幾天前，孕婦又到門診報到，「可能是跟胎兒心電感應吧，她覺得胎動比以前不好」。孕婦自稱身體不適，因此忐忑不安詢問施景中是否可以提早生產。由於33周就生小孩算是早產，經小兒外科和新生兒科評估之後，確定都有辦法協助，就讓孕婦住進醫院待產。

施景中透露，隔天中午幫孕婦開刀，把小孩剖腹生出來之後，發現嬰兒腸子外露的程度非常厲害，連胃部和膀胱都跑出來外面了，尤其是內臟外露的部分，甚至比寶寶腹腔的體積還大。同時，胎盤水腫也很嚴重，重量大約是嬰兒體重的一半，顯示嬰兒在孕婦的肚子裡，確實有「鬱血性心衰竭」的跡象，只是當初產檢時並沒有顯示有任何異常。

施景中感動表示，「是小孩向媽媽發出求救訊號，媽媽也感受到了」，也提到幫孕婦接生後，台大小兒外科的許文明教授立刻接手治療，幫新生兒把所有外露的器官「全部都慢慢地塞回去腹腔」。

事後施景中感嘆，其實無法想像，那麼多的臟器外露，怎麼有辦法全部塞到一個小小的空間（腹腔）裡面？也慶幸孕婦和醫療團隊共同作出正確的決定，在正確的時機把小孩解救出來。