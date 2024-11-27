快訊

蔓延的中國廣州毒狗事件：已超過40隻狗遭毒殺

1張圖看澎湖「黑水溝」 鄭明典：很久沒看到了

張忠謀自傳親揭「曾5年3次離職」 已無路可走只剩台積電

聽新聞
0:00 / 0:00

肚子、雙腳都水腫 經導管置換二尖瓣膜無傷口微創救命

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院內科部張建榮主任(左一)、鄭伯智副院長(左二)、心臟外科郭家誠醫師(右一)與患者。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院內科部張建榮主任(左一)、鄭伯智副院長(左二)、心臟外科郭家誠醫師(右一)與患者。圖／童綜合醫院提供

64歲蔡姓女患者，15年前曾做心臟瓣膜置換手術，近半年她肚子、雙腳都出現水腫，腳腫得像麵龜一樣，走路出現困難也吃不下，童綜合醫院心臟內科張建榮主任看診檢查後，研判患者因嚴重血液逆流導致心臟衰竭，建議需要手術會診由心臟外科郭家誠醫師診療，經導管二尖瓣膜置換手術治療。

郭家誠醫師安排相關檢查後，發現患者15年前裝設的心臟二尖瓣生物瓣膜已經老化，必須再置換新的人工瓣膜，但考量患者已出現黃疸、肺積水、腹積水、肝脾腫大等狀況，二次開刀置換人工心臟瓣膜，患者身體情況恐無法負荷且風險高，建議進行經導管二尖瓣膜置換手術。

童綜合醫院心臟內外科團隊合作手術，由內科部張建榮主任、心臟外科郭家誠醫師與鄭伯智副院長協力執行，進行經導管二尖瓣膜置換手術，先將導管插入股靜脈，順著血流抵達右心房，透過心房中隔穿刺抵達左心房，將人工瓣膜植入已經老舊的人工瓣膜中，使瓣膜恢復正常運作，患者恢復良好，術後隔天就可以下床活動，還可正常進食，術後住院一周即出院返家休養。

童綜合醫院內科部張建榮主任表示，心導管手術是用於檢查、診斷與治療心血管疾病的一種臨床術式；心導管檢查能測量心臟內各腔室壓力變化、血氧濃度、血管阻塞及心臟瓣膜功能等狀況，檢查出來的資料能幫助醫師為病人做出正確的診斷，選擇最適當的治療方法。

同時也可直接利用心導管治療，打通狹窄的血管，減少心肌梗塞的危險性；這次將裝載人工瓣膜的導管以打針方式從股靜脈進入，藉由X光機協助順著血流進入到心臟，經由顯影劑輔助下，達到二尖瓣膜後進行置換，取代原本老舊的瓣膜。

心臟外科郭家誠醫師指出，經導管主動脈瓣膜置換手術進入台灣已10年以上，目前健保已經有條件納入給付，只要符合80歲以上，或需再進行第二次心臟手術，或血管鈣化嚴重，或胸部做過放射性治療等患者，可專案申請減免許多手術費用。

經鼠蹊部經導管二尖瓣膜置換手術是這幾年才開始進入台灣，技術門檻相對高，目前仍需全額自費。而對於開刀風險過高的患者，不論經導管主動脈瓣膜或二尖瓣膜置換都是患者與家屬的一大福音。

鄭伯智副院長表示，目前人工瓣膜有兩種選擇，一種是生物瓣膜，使用10年左右就會硬掉退化，需要再進行第二次手術；另一種是機械瓣膜，可一直使用，但需要持續服用抗凝血劑。經導管瓣膜置換手術因為沒有切口，僅有一個1公分針口大小的傷口，疼痛感幾乎沒有，對於高齡患者或者需要動第二次手術的民眾，是最佳的選擇。

運動對心臟的運作能提供最大的幫助，他呼籲民眾若要預防心臟疾病，除了戒除吸菸、喝酒等惡習外，平常要保有運動習慣；而罹患心臟疾病的民眾可以運動，但勿劇烈運動，並且運動時要有人陪伴。

患者 手術 醫師

延伸閱讀

65歲男子椎間盤突出痛3年 超微創手術當天就下床走路

文章驚爆二度動刀！苦撐眼疾半夜拚學獲碩士

卵巢癌導致八旬老婦腸阻塞腹脹如球 大腸支架幫助消氣

下背痛小心是攝護腺癌 醫：盡早診斷可避免影響擴大

相關新聞

采盟「黃巾之亂」 桃機將祭最重罰100萬：影響機場營運情節重大

中華隊在世界12強棒球賽打敗日本首奪世界冠軍，不少球迷25日至桃園機場迎接球員凱旋歸來，但采盟免稅店身穿黃衫的員工卻拉起...

首波冷氣團影響到周末 周五至周六最冷、探10度低溫

今年入秋以來第一波大陸冷氣團影響台灣，中央氣象署科長林伯東今天表示，冷氣團影響期間，大致上偏乾冷情形。預期整個西半部輻射...

國光疫苗變色原因找到了 關鍵在膠塞「這」超小突起物

基隆市上個月發現，有一支國光流感疫苗變色，衛福部食藥署副署長王德原說，上周召開專家會議的結論，評估本次事件可歸因於膠塞上...

1張圖看澎湖「黑水溝」 鄭明典：很久沒看到了

從衛星雲圖可見澎湖黑水溝。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，黑水溝和海流密切相關，有很長一段時間，黑水溝很不明顯，加上...

肚子、雙腳都水腫 經導管置換二尖瓣膜無傷口微創救命

64歲蔡姓女患者，15年前曾做心臟瓣膜置換手術，近半年她肚子、雙腳都出現水腫，腳腫得像麵龜一樣，走路出現困難也吃不下，童...

病床可仰望知名角色 迪士尼在台大兒醫打造主題病房

華特迪士尼公司與喜願協會繼與北醫附醫合作後，在台大兒童醫院打造全台第2座主題空間，於3樓診療空間與病房，打造角色彩繪牆面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。