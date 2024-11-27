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白內障不是老年人專利 他近視3000度也中標

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
食藥署副署長王德原今天在例行記者會上分享，自己先前因白內障而進行人工水晶體置換。記者賴昀岫／攝影
食藥署副署長王德原今天在例行記者會上分享，自己先前因白內障而進行人工水晶體置換。記者賴昀岫／攝影

白內障多數是老化引起，但現代人幾乎3C不離身，也導致白內障等眼部疾病年輕化，曾有不到25歲的患者，因近視高達3000度而罹患白內障，醫師指出，視力變差、對比敏感度差、視覺矇矓、辨色力下降等都是可能產生的影響，嚴重可能失明，人工水晶體置換是常見的治療方式，由於傷口沒有縫線，術後6周要避免揉眼睛、過度用眼或讓水進入眼睛，也要避免過度運動，並戴太陽眼鏡保護眼睛。  

三軍總醫院眼科主任呂大文說，當眼睛水晶體發生混濁現象，導致光線無法穿透水晶體，影像無法聚焦於視網膜，會讓患者視力下降，成因大致可分為老年性、外傷性、併發性、代謝性、藥物性和先天性等。  

呂大文指出，60歲以上長者、家族史、長期服用類固醇、糖尿病患者、眼睛曾受創、眼睛發炎或長期虹膜發炎、患深度近視者等，都是白內障的高風險族群，患者的視力會變差、對比敏感度差、視覺矇矓、辨色力下降，嚴重更可能失明。  

不過，白內障也不是老年人的專利，高度近視也要特別留意，過去就曾碰過19、20歲的年輕患者，因為近視度數高達3000度，如果情況繼續惡化下去，水晶體會不斷緻密化，後來就不得不開刀，根據健保資料庫統計，年輕型白內障患者以每年30%的速度增加，整體而言，一年的白內障手術人數約27萬，已超過人口的1%。  

對於白內障的治療，呂大文表示，白內障造成視力模糊而影響工作或生活時，就是手術置換人工水晶體的適當時機，至於人工水晶體的選用，要評估本身需求，年齡、健康狀況、日常生活、工作性質等，醫師則評估患者度數、角膜、視網膜、黃斑部及視神經等是否能發揮水晶體的功效。  

食藥署副署長王德原今天在例行記者會上分享，自己前段時間看東西都不清楚，晚上開車看路牌時，「右邊眼睛OK，左邊眼睛怎麼看就是模模糊糊的，以為是老花眼，怎麼驗光度數都一直加」，而且看東西色調變得黃黃的，後來才發現是白內障導致水晶體混濁，所以現在兩眼都已置換人工水晶體。  

王德原表示，考量開車、工作、看電腦、批公文等需求，所以自己選擇的是「單焦人工水晶體」，並保留275度的度數，所以看近的時候，會有另一副度數淺的眼鏡。  

食藥署醫療器材及化妝品組科長葉旭輝說，依「醫療器材分類分級管理辦法」，人工水晶體為植入式醫療器材，用於取代人體水晶體，一般由玻璃或塑膠材質組成，風險等級屬於第三等級、高風險性，統計至今年11月11日，效期內許可證共176張。  

葉旭輝指出，過去3年有92件人工水晶體相關不良案件通報，有35件為術後不良反應，如視力模糊、眩光、頭痛等，或近視問題仍未改善等，其餘57件則和產品本身相關問題，都做過矯正預防措施，如產品回收，或由醫師評估是否需要再次手術。

三軍總醫院眼科主任呂大文說，高度近視也是白尿病的高風險族群。記者賴昀岫／攝影
三軍總醫院眼科主任呂大文說，高度近視也是白尿病的高風險族群。記者賴昀岫／攝影
三軍總醫院眼科主任呂大文指出，人工水晶體的選用，要評估本身需求，年齡、健康狀況、日常生活、工作性質等條件。記者賴昀岫／攝影
三軍總醫院眼科主任呂大文指出，人工水晶體的選用，要評估本身需求，年齡、健康狀況、日常生活、工作性質等條件。記者賴昀岫／攝影

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