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病床可仰望知名角色 迪士尼在台大兒醫打造主題病房

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
藝人Matzka（右4）與台大醫院總院院長吳明賢（右3）等人出席迪士尼病房開幕記者會。記者林琮恩／攝影
藝人Matzka（右4）與台大醫院總院院長吳明賢（右3）等人出席迪士尼病房開幕記者會。記者林琮恩／攝影

華特迪士尼公司與喜願協會繼與北醫附醫合作後，在台大兒童醫院打造全台第2座主題空間，於3樓診療空間與病房，打造角色彩繪牆面。台大醫院總院長吳明賢表示，醫院是善善連結之處，提供兒童愛與希望，尤其兒童更需要關愛，盼藉此讓兒童就醫時不再恐懼。

華特迪士尼公司台灣及香港董事總經理陳永樂表示，感謝台大醫院同仁於病房改造施工期間鼎力相助，百年來迪士尼藉由故事與角色，鼓舞大小朋友，帶來歡笑與希望，2018年推動兒童醫院改造，盼紓解兒童與照顧者的焦慮與恐懼，目前已在全球45地區、逾1300家醫院，打造迪士尼病房。

吳明賢說，自己第一次接觸迪士時早已成人，是在美國奧蘭多迪士尼園區，後來也曾帶著孩子到東京迪士尼遊玩，身為醫師，自己深感「喜樂的心乃是良藥」， 早年許多病童「看到白袍就掉淚」，藉由迪士尼角色，讓孩童就醫時不再恐懼，這對兒童醫院非常重要，全球兒童都需要更多關愛與祝福。

台大兒童醫院院長李旺祚說，台大兒童醫院是全台兒童健康的守護神，迪士尼是兒童心中最好的朋友，迪士尼治療室把孩子心中的夢幻偶像，刻在心目中，讓他們治療時不再恐懼，能夠忘掉煩惱，盼未來有更多合作機會，創造兒童就醫友善環境。

為即將上映的「海洋奇緣2」配音的金曲歌手Matzka說，改造後病房各區域均有象徵天空與海水的藍色，也有各種小孩喜愛的元素，尤其天花板上的角色彩繪，讓病童即使躺在床上也能被迪士尼角色環繞，有喜害的角色陪伴，病童不必害怕，能夠安心面對治療過程。

喜願協會理事長陳冠舟表示，已與迪士尼合作，在全台第2間兒童醫院，翻轉生命，為病童帶來希望與勇氣，協會除為病童圓夢，也安排人員每周前往台大兒醫關懷癌症病童，盼透過本次主題空間改造，面對打針痛苦，獲得心靈慰藉，展露笑容。

台大兒童醫院護理師，身上也別上迪士尼角色卡片，讓病童看診時能夠放心。記者林琮恩／攝影
台大兒童醫院護理師，身上也別上迪士尼角色卡片，讓病童看診時能夠放心。記者林琮恩／攝影
台大兒童醫院3樓改裝後，充滿迪士尼彩繪圖樣。記者林琮恩／攝影
台大兒童醫院3樓改裝後，充滿迪士尼彩繪圖樣。記者林琮恩／攝影
病童在台大兒童醫院改造後的迪士尼病房區就醫。記者林琮恩／翻攝
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台大醫院 朋友 迪士尼

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