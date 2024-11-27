病床可仰望知名角色 迪士尼在台大兒醫打造主題病房

華特迪士尼公司與喜願協會繼與北醫附醫合作後，在台大兒童醫院打造全台第2座主題空間，於3樓診療空間與病房，打造角色彩繪牆面。台大醫院總院長吳明賢表示，醫院是善善連結之處，提供兒童愛與希望，尤其兒童更需要關愛，盼藉此讓兒童就醫時不再恐懼。

華特迪士尼公司台灣及香港董事總經理陳永樂表示，感謝台大醫院同仁於病房改造施工期間鼎力相助，百年來迪士尼藉由故事與角色，鼓舞大小朋友，帶來歡笑與希望，2018年推動兒童醫院改造，盼紓解兒童與照顧者的焦慮與恐懼，目前已在全球45地區、逾1300家醫院，打造迪士尼病房。

吳明賢說，自己第一次接觸迪士時早已成人，是在美國奧蘭多迪士尼園區，後來也曾帶著孩子到東京迪士尼遊玩，身為醫師，自己深感「喜樂的心乃是良藥」， 早年許多病童「看到白袍就掉淚」，藉由迪士尼角色，讓孩童就醫時不再恐懼，這對兒童醫院非常重要，全球兒童都需要更多關愛與祝福。

台大兒童醫院院長李旺祚說，台大兒童醫院是全台兒童健康的守護神，迪士尼是兒童心中最好的朋友，迪士尼治療室把孩子心中的夢幻偶像，刻在心目中，讓他們治療時不再恐懼，能夠忘掉煩惱，盼未來有更多合作機會，創造兒童就醫友善環境。

為即將上映的「海洋奇緣2」配音的金曲歌手Matzka說，改造後病房各區域均有象徵天空與海水的藍色，也有各種小孩喜愛的元素，尤其天花板上的角色彩繪，讓病童即使躺在床上也能被迪士尼角色環繞，有喜害的角色陪伴，病童不必害怕，能夠安心面對治療過程。