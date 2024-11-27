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影／行人死亡數據不降反升 民團批交安改革淪為形式

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
交通零死亡願景召集人林柏勛強調，在行人以及其它社會活動頻繁的區域，設置無號誌的行人通行路口，才能降低事故發生。記者杜建重／攝影
交通零死亡願景召集人林柏勛強調，在行人以及其它社會活動頻繁的區域，設置無號誌的行人通行路口，才能降低事故發生。記者杜建重／攝影

時代力量黨主席王婉諭上午與交通零死亡願景召集人林柏勛及民間團體舉行「通學區別只掛牌！人行設施要完善！」記者會，呼籲政府在通學區應盡快完善行人設施，勿讓交通安全淪為形式號誌。

王婉諭表示，政府喊出交通改革已經不是一天兩天的事情了，但就數據上來看，今年１月至８月行人死亡統計，仍然有228人，比去年同期還高，這樣的數據，可以顯見交通部的交通改革並不夠努力。王婉諭說明會舉行這場記者會，是因看到本（11）月初台中近期男童在路口遭撞身亡事件，她表示同樣為人母親，對於這樣的新聞感到不捨，並強調該路口雖鄰近公園，卻僅設置「閃燈」，缺乏行人友善設施及減速規畫。

交通零死亡願景召集人林柏勛強調，對於在高風險路口設置紅綠燈、車輛遵守號誌，是常會有的觀念，但在行人以及其它社會活動頻繁的區域，設置無號誌的行人通行路口，可能才是解方之一。林柏勛說明台灣的號誌設置多僅考量車輛需求，缺乏整體規畫，建議高風險地點應設置無號誌行人專用路口，並改善周邊道路設施以保障行人安全。

另外針對台中男童遭撞案件，林柏勛也表示，根據新聞報導，交通事故發生當下，男童面對的號誌是閃紅燈，2名肇事駕駛面對的號誌為閃黃燈。男童今天使用了行穿線，代表他對行穿線有信任，有意識的要穿越通過馬路，但是號誌對車輛的約束卻是形同虛設，駕駛未依閃燈減速，最終承擔的還是小生命。

時代力量黨主席王婉諭（左）上午與民團一起舉行記者會，呼籲政府在通學區應盡快完善行人設施，勿讓交通安全淪為形式號誌。記者杜建重／攝影
時代力量黨主席王婉諭（左）上午與民團一起舉行記者會，呼籲政府在通學區應盡快完善行人設施，勿讓交通安全淪為形式號誌。記者杜建重／攝影

王婉諭 行人

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