65歲男子椎間盤突出痛3年 超微創手術當天就下床走路

一名65歲洪姓男子，椎間盤突出痛了3年，從下肢痠麻，到坐躺都不舒服、痛到沒辦法下床，透過超微創脊椎手術治療，當天即返家休養。北醫附醫骨科部主任吳孟晃表示，一般人聽到「脊椎開刀」都非常恐懼，擔憂開壞了會留下後遺症，但內視鏡手術將身體破壞降到最低，恢復快、併發症少。

吳孟晃說，傳統的脊椎手術為了看清楚血管、神經、骨頭等結構，需要將皮下組織劃開，造成肌肉、骨頭組織的破壞程度較大，術後修復時間長。而進步到微創手術，也會有3至5公分的傷口；運用內視鏡來進行微創手術，傷口約1公分左右，鏡頭可看清楚壓迫脊髓的病灶，並直接清除治療。

手術可以在局部麻醉下進行，最大的優點是透過患者即時回饋，降低神經傷害的風險。吳孟晃指出，很多人害怕開完刀後下半身癱瘓，新的手術方式改變了「大手術會有大傷口」的觀念。且手術傷口小，出血及感染機會也減少，大幅縮短復原時間，可達到當日手術、當日出院。

北醫附醫骨科部脊椎骨科主任李境祐表示，傳統的脊椎手術為「骨肉分離」，因傷口大、術中出血量較多，術後臥床時間可能多達十幾天。甚至，年長病患在傷口癒合時，出現肌肉萎縮的問題。脊椎內視鏡手術是治療新選擇，利用精準的定位進行脊椎減壓或是椎間盤移除，可避免非必要的破壞肌肉組織。

吳孟晃提醒，椎間盤突出好發於30至50歲的中壯年，以及70歲以上長者，中壯年族群的病因常見體重過重、過度運動、久坐及粗重工作勞動者；年長者則是因年齡增長，過度磨損而喪失椎間盤的功能。當椎間盤突出發生時，會造成下肢酸、麻、痛，疼痛位置從臀部一路到腳底，即俗稱的「坐骨神經痛」。

椎間盤突出大多可透過物理復健治療，改善椎間盤壓迫到神經的不適症狀，但仍有10%的患者因神經損傷，需要靠手術治療緩解。北醫附醫自107年引進脊椎內視鏡設備，將超微創內視鏡運用於椎間盤切除、脊椎狹窄減壓及內視鏡脊椎融合等脊椎減壓手術，至112年11月已治療470位病人。