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台鐵企工新理事長交接喊16字箴言 杜微見新血脫口1句話

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵企業工會今舉辦第16屆新卸任理事長交接典禮，原任理事長陳世傑（右）交接給新任理事長童世哲（左）。記者胡瑞玲／攝影
台鐵企業工會今舉辦第16屆新卸任理事長交接典禮，原任理事長陳世傑（右）交接給新任理事長童世哲（左）。記者胡瑞玲／攝影

台鐵企業工會今舉辦第16屆新卸任理事長交接典禮，新任理事長童世哲表示，身為台鐵公司化後首任新任理事長，將以「薪資改革，幸福台鐵；團結爭取，共創未來」16字箴言作為目標，透過具體改革打造更具人性及公平的工作環境。而新任理事長今年42歲，台鐵公司董事長杜微打趣說，自己也應該卸任，讓新世代的心血來交接，但也強調認同童世哲的16字箴言，未來會與企工一起努力。

台鐵企業工會第16屆新任理事長童世哲，2007年進入台鐵服務，任職於台中工務段，服務期間也積極參與工運事務，包含2011、2014、2018年成為台鐵企工台中分會第11、12、13屆分會會員代表，2020年成為第31屆財團法人台灣鐵路管理局職工福利委員會副主任委員，2022年成為台鐵企工台中分會第14屆分會理事長。

童世哲在交接典禮致詞表示，他今天上午7時就到辦公室報到，原任理事長陳世傑笑著提一袋東西給他，打開一看發現，全都是保健食品，「我才知道當理事長壓力這麼大」；準備接棒時覺得很恐慌，但台鐵公司到了傳承階段，企業工會也是時候，因此找了他這個中世代年輕人來交接。

童世哲說，台鐵企工未來將以16字箴言，也就是「薪資改革，幸福台鐵；團結爭取，共創未來」作為目標，他作為台鐵公司化後首位理事長，未來要展現年輕人全新思維，並將其行動力注入台鐵這個百年企業。

針對16字箴言的目標，童世哲說，未來將推動薪資結構改革，將非固定薪資納入基本薪資，讓員工能在正常工時內獲得穩定收入，減少對加班的依賴。同時，企工將積極爭取風險加給、夜間津貼等，保障高風險崗位的實質回報，讓工會會員的努力都能獲得應有的尊重。

績效薪酬公平化部分，童世哲說，由於目前薪酬模式未能完全反應員工的貢獻，未來將全力推動公平績效薪酬制度，確保每一分付出都能得到透明且公正的回應，實現真正以努力為導向的回報機制；除薪資改革外，也將全面提升福利措施，包含員工住宅計畫、子女乘車優惠放寬、健康檢查預算提升等；此外，也會定期薪資檢討，建立薪資檢討機制，根據市場行情與物價調整薪酬。

杜微表示，對於企業工會有一個感謝跟一個期盼，感謝陳世傑過去的的努力，替台鐵員工爭取到很多福利；另一個是對童世哲的期盼，看到新任企工理事長這麼年輕，「我是不是也需要卸任，讓新世代的新血來交接啊」。

杜微說，他非常認同童世哲的16字箴言，童世哲過去任職工務段，又有職福會的經驗，現在能夠成為理事長非常不容易，台鐵公司化後，職福會變得很重要，期盼未來能與企工一起努力。

交通部主秘黃荷婷說，期望新任理事長能讓公司內部文化可以更好，接下來就是要思考如何對外經營與行銷。除了安全，台鐵最重要的任務就是服務旅客，如何讓旅客及社會大眾感受到台鐵公司化的耳目一新，提供更好乘車體驗及服務，這就要拜託台鐵公司及企工的同仁一起努力。

新任理事長童世哲年僅42歲，成為台鐵公司化後，首個中生代新任理事長。記者胡瑞玲／攝影
新任理事長童世哲年僅42歲，成為台鐵公司化後，首個中生代新任理事長。記者胡瑞玲／攝影
原任理事長陳世傑今卸任，企工同仁贈送花束給予祝福。記者胡瑞玲／攝影
原任理事長陳世傑今卸任，企工同仁贈送花束給予祝福。記者胡瑞玲／攝影

台鐵公司化 杜微 薪資

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