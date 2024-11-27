接機造成「黃巾之亂」 采盟捐出3000萬棒球發展基金

中華隊在世界12強棒球賽奪冠後於25日搭機返台，副總統蕭美琴前往接機並在現場與球員合照，采盟免稅店董事長古素琴帶領員工亂入副總統蕭美琴旁的C位合照，導致球員被擠到後排，被網友砲轟根本是「黃巾之亂」。董事長古素琴繼昨天道歉後，今天宣布捐出新台幣3000萬元作為培育台灣青少年棒球發展的種子計劃基金。

采盟免稅店董事長古素琴發聲明表示，采盟公司向所有為國爭光的棒球選手以及社會大眾表達最深切的道歉與懺悔，深知在近日迎接棒球選手回國的活動中的錯誤行為，傷害了選手和球迷的感受。對於因此引發的不滿與失望，采盟痛切深疚自省，發自內心向所有關注此事的社會大眾表示最誠摯深切的歉意。

古素琴說，棒球是凝聚台灣人心的重要運動，球迷與選手的熱情與努力值得最崇高的尊重與支持。采盟希望以實際行動表達對棒球運動的支持與改進的決心。本於支持與熱愛台灣棒球的初衷；也為了培植更多的棒球世界冠軍，采盟免稅店承諾提撥新台幣3000萬元，全數作為期五年培育台灣青少年棒球發展的種子計劃基金，協助偏鄉青少年球隊提升訓練環境與資源，為未來的台灣棒球夢想略盡綿薄之力，期待為這一塊土地創造更多的Team Taiwan世界冠軍。

采盟相信，棒球不僅是比賽和輸贏，更是彼此連結與成長的共同語言，凝聚國內向心力的精神標竿！感謝大家的指正與包容，也希望能在未來的日子裡，繼續與各位一同支持台灣棒球，看到更多的台灣之光，為棒球精神喝采，再次致上最誠摯的歉意與謝意。

對於采盟的聲明大多數網友並不領情，紛紛在底下留言表示「捐款證明拿出來再說」、「3000萬還要分期5年⋯」，但也有網友表示「有悔過有捐錢給推」。