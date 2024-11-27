采盟「黃巾之亂」 桃機將祭最重罰100萬：影響機場營運情節重大

中華隊在世界12強棒球賽打敗日本首奪世界冠軍，不少球迷25日至桃園機場迎接球員凱旋歸來，但采盟免稅店身穿黃衫的員工卻拉起布條亂入大合照宣傳，今天多名立委於立法院連番砲轟。對此，桃園機場公司總經理范孝倫今表示，采盟的不當行為影響機場營運，屬於情節重大，會以契約最高金額100萬元裁罰。

立委林沛祥今於立法院質詢表示，中華隊拿冠軍回台時，采盟免稅店卻亂蹭喜事，是很不恰當行為。立委林俊憲也說，中華隊返台機場應該有嚴格管制，還有副總統維安問題，怎麼會讓場面大亂？根據桃園國際機場通行工作證管理規定，從事跟職務不符活動造成不良後果者，得暫停其使用1個月至3個月。

立委何欣純指出，在中華隊出發前就提醒桃機要做好動線規畫，結果返國後不僅免稅店人員蹭來蹭去造成黃巾之亂，沿路動線也亂七八糟，遠超出預期，連中華隊隊長陳傑憲都要到處找自己的妻子及小孩，質疑桃機公司沒做好事前沙盤推演，要求3天內交出檢討報告。

立委黃健豪也說，除了檢討桃機公司，維安工作也應該檢討，當天采盟員工隨便就能衝到副總統蕭美琴旁邊合影，這在維安是很大的漏洞，也應該一併檢討。

陳世凱答詢表示，事前有要求桃機公司跟體育署、職棒聯盟做好動線規畫，11月22日有收到體育署來函規畫等候區及拍照區，采盟沒有照原先規畫未經同意出來拍照，這些都是非常錯誤的動作，桃機確實要檢討，大家也要共同承擔責任。

陳世凱會中受訪進一步表示，采盟未經同意就做拍照動作，要求桃機公司立即檢討外，也要做出裁罰。這不但影響桃機公司形象，也影響整個機場運行狀況，若未來這些免稅公司不照桃機公司安排，必然會引起混亂。

桃機公司總經理范孝倫指出，中華隊返台前有與體育署、場內單位進行2次現勘，針對每個定點及環節進行相關規畫。對於采盟公司的不當行為，機場公司會依照契約檢討，這是會影響機場營運，屬於情節重大，按照契約可以處以20萬元到100萬元罰款，初步檢討會以最高金額100萬元處罰，依行政程序回去後就會辦理公文。