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醫療最須告別5S運動 醫師職業工會：部分醫院喪心病狂

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
剛上任的勞動部長、前立委洪申翰宣布，未來公部門將停止「5S」運動，引起廣泛好評，台北市醫師職業工會今天發布聲明指出，期許勞動部新氣象能連帶整頓醫療職場，醫療業最應該告別5S運動。本報資料照片
剛上任的勞動部長、前立委洪申翰宣布，未來公部門將停止「5S」運動，引起廣泛好評，台北市醫師職業工會今天發布聲明指出，期許勞動部新氣象能連帶整頓醫療職場，醫療業最應該告別5S運動。本報資料照片

昨天剛上任的勞動部長、前立委洪申翰宣布，未來公部門將停止「5S」運動，引起廣泛好評，其中最有深刻共感的，當屬同樣受形式主義所苦的醫療業從業人員。台北市醫師職業工會今發布聲明指出，醫療業勞工長期以來承受來自上級的無謂競賽考評壓力，期許勞動部新氣象能連帶整頓醫療職場，因醫療業最應該告別5S運動。

什麼是5S？這是一套來自日本企業的工作現場文化口號，講求職場應該追求整理、整頓、清掃、清潔、素養共五項。到了醫療業，其精神有過之而無不及，許多醫院甚至加上了安全、節約兩項規定，力求將「7S」的口號貫徹。

台北市醫師職業工會表示，不管是5S或7S，精神綱要沒有太大問題，整齊、乾淨的職場可能有助於提高工作效率，也較不容易發生重要文件丟失的謬誤。到了醫療場域，為了講求感染控制、合理運用資源，推行這樣的精神也無不可。

錯就錯在，許多醫院奉此為圭臬到「喪心病狂」的程度，甚至舉辦競賽、考核，搭配一定的獎懲，於是護理師在評比活動前，必須提早到班、仔細擦拭單位內所有器材遂變成一種常態，就算在如今人力短缺、離職率突破天際的職場依然如常。

工會指出，保持清潔沒有不對，醫療場域也不鼓勵隨時脫口罩就食，但主管是否想過為什麼護理師沒時間從容用餐，只能一邊繕打護理紀錄，一邊搭配手搖飲料果腹？醫院削減成本、清潔人力短缺，讓護理師還得無償加班，營造出一塵不染的模樣。若是將這些違規都綁上考核的令旗，三令五申之外，加以懲罰與責罵，無怪乎人人感受到勞動價值貶抑，政府再多的改善職場口號都無濟於事。

工會表示，環境整潔與安全的追求，其實早已存在於醫療業的許多要求，隨手一抬頭都是「洗手五時機」、「床欄必須拉起」等教條口號，感控措施更是遍布在無數教育訓練活動中。或許管理階層應做的不是如何督促員工落實，而是尋思什麼結構性的因素導致陽奉陰違。

依「職業安全衛生法」雇主有責任採取必要措施，達成令勞工避難、急救、休息或其他有益身心健康之事項。如今降低醫療職場推力、改善就業環境已成為國家發展重要目標，新任勞動部長既然帶起此風氣，我們更期許其能扮演更重要的角色。

衛福部桃園療養院副院長李俊宏今天也於臉書表示，關於5S，原本來自於豐田汽車的副總裁，是針對工作程序的管理原則，以其中的整理來講，主要談的並不是學校的班級清潔比賽，而是依照你的工序，是否在流程上需要運用到的物品、空間、環境有整理妥當，以確認可以依照效能進行。

在豐田汽車廠，就是組裝的動線跟工具是否都有到位，是否有其他雜亂物品影響動線，甚至是工安，如散落的管線、器具，有可能會造成工作人員跌倒，也或者是因為要迴避雜亂物品，導致操作機械受傷等。

李俊宏說，將5S放到醫院裡面，像手術房裡面的物品收納、擺放跟動線保持是否良好，在手術台上是否符合乾淨、無菌的要求。

但最後會走到變形，其實是運作者不識精神、不得其法，一個增進效能、促進安全的管理方式，到後來反而變成是官僚文化的展現，讓員工變成是一種負擔，在辦公室要推動，就得要先了解該辦公室成員的工作程序，以及5S在這個工作程序中需要的要求，這樣的推動才會具有意義。

因此，就和5S最後一個S是「素養」一樣，要推動前，或許應該想一想，從長官到員工，該有的素養是甚麼，如何精進這個素養。如果沒有，就會變成虛應故事，而無法內化。

這其實跟很多的管理理論一樣，不走5S，走敏捷管理還是全面管理，一樣都會有針對工作程序的管理模組，但重點是有沒有去理解這個管理的核心，並在落實上充分說明與溝通，認同並努力達到這個目的。很多日常管理，到後來變成負擔，其來有自。

職場 職業工會

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