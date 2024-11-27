更冷的空氣要來了 專家：明起至周六清晨探最低溫

大陸冷氣團正在南下，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，在中國東北有一個非常明顯的極渦低壓建立，東亞主槽向南伸展，西風帶南支壓到華南、台灣附近。這個位置正好讓地面冷高壓中心從新疆、蒙古一帶一路沿著青藏高原東部下到四川、湖南後再向東移動出海，呈現典型的西路冷空氣南下路徑，冷空氣直接從大陸上過來，沒有經過海洋變性，所以台灣有機會出現較低的溫度。

而且空氣也偏乾，他說，通常這樣路徑的冷氣團，都是以乾冷型為主，只有在冷空氣前緣的鋒面附近容易降雨，過去之後就轉晴到多雲，類似像昨天的天氣。接下來冷空氣影響期間，除非西風帶南支當中有短波槽殺出，不然大多是維持乾而冷的天氣型態。

既然是乾冷，就要特別留意輻射冷卻現象，吳聖宇表示，今天清晨最低溫出現在苗栗公館12.7度，新北石碇也只有13.6度，從台南以北一直到宜蘭一帶的低溫普遍在13至15度之間，預報的露點溫度大概在10至13度，實測相對濕度大約在60至80%，不考慮地形、風力等其他因素的話，露點溫度加個3至5度上去轉換成氣溫實測數字，確實差不多。

吳聖宇表示，不過，從預報來看，等到北邊的極渦低壓向日本海移動，主槽底掠過台灣以北後，更冷的空氣才會來到台灣上空，中層有機會轉為西北風，冷空氣將從現在較偏中低層增厚到中高層也變冷，加上輻射冷卻作用，預估明後兩天，甚至到周六清晨，才會是最低溫的時間點。

「尤其是明晚到後天清晨這段期間，預報的露點溫度可能降到1至5度間」，吳聖宇表示，偏乾的狀況下換算成氣溫，配合輻射冷卻作用，預估在台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫有機會降到10度以下，部分都市地區也有機會降到10度左右，台北站目前預報的低溫是12度，可能是因為低溫發生的時間主要在清晨輻射冷卻時段，所以目前氣象署仍以大陸冷氣團等級來預報。

周日起溫度有回升趨勢，吳聖宇表示，後續一直到周四可能是相對沒有那麼冷的一段時間。但是預報來看，北邊仍持續有大陸高壓往東南移動，只是高壓中心的走向都比較偏東路，也就是從蒙古往華北、長江口或黃海、東海移動。這樣的冷高壓帶來的冷空氣，大多已經度過洋面變性，所以溫度要降到很低就比較困難。不過，以台北的系集預報來看，溫度也沒有大幅度上升，高溫仍被壓制在20至25度間，顯示還是有北邊的空氣下來，只是沒有那麼冷而已。

吳聖宇表示，下周五之後，似乎又會有稍強冷空氣南下的可能性，但是目前預報的冷高壓中心的走向也是偏東路，整體溫度有下降趨勢，不過可能沒有像目前這一波溫度降到這麼低的機會，當然時間還很久，有待再觀察。

乾冷的情況非常明顯，吳聖宇表示，下周溫度略回升之後，後面的冷空氣有經過洋面再過來，濕度較高，因此台北站陸續有看到降雨的訊號出現，比較像是典型東北季風的情況，冷冷涼涼但會有些陰雨的機會。整體降雨預報會比較集中在迎風面地區，包括大台北、東半部為主，西半部天氣仍穩定，短時間內、1至2周內來看，西半部地區應該都沒有什麼下雨的機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。