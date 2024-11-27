首波冷氣團影響到周末 周五至周六最冷、探10度低溫

今年入秋以來第一波大陸冷氣團影響台灣，中央氣象署科長林伯東今天表示，冷氣團影響期間，大致上偏乾冷情形。預期整個西半部輻射冷卻比較明顯，以及宜蘭地區，所以周五至周六清晨預期會出現10度左右低溫。

林伯東表示，未來1周天氣主要受到冷空氣影響，周末之前大陸冷氣團影響；下周一、周二稍微減弱，不過，受到輻射冷卻影響，各地出現低溫狀況。下周三又有另外一波東北季風影響台灣天氣。

他說，冷空氣正在逐漸影響東亞地區，台灣西半部和北部雲量比較少；台灣附近只有迎風面的宜花東有一些比較低的雲系，有零星降雨。

冷空氣會影響到什麼時候？林伯東表示，整個中國上空是冷高壓的形式，更往北在西伯利亞區域有冷空氣，不斷逐漸補充下來，未來天氣主要受到這一整個系統影響。會一直持續到周末，高壓才會慢慢出海，接著比較東風形式，氣溫才有回暖趨勢，由於冷空氣偏乾，清晨可能會有輻射冷卻的狀況。下周三又有另外一波冷空氣逐漸南下，屆時天氣稍微變涼一些。

溫度趨勢，林伯東表示，今天清晨各地低溫普遍20度以下，接下來只會愈來愈冷。今天大陸冷氣團南下，明天到周六清晨受到冷氣團影響，再加上整體天氣比較乾，也會有一些輻射冷卻影響，預估台北溫度甚至來到12度左右，部分西半部地區輻射冷卻明顯，周五、周六清晨，尤其中部以北、宜蘭的局部地區有可能出現10度左右低溫。

林伯東表示，周六白天到周日、下周一冷空氣減弱，天氣還是偏乾，所以輻射冷卻影響還是滿大的，台北有接近14度左右低溫，部分空曠地區還是有可能12度到13度左右低溫。下周二東北季風增強，各地溫度又再度轉涼。

降雨趨勢，林伯東表示，今天到周日之前降雨少，只有花東、宜蘭部分區域零星降雨。到了下周一轉為偏東風，帶來一些水氣，迎風面的東半部、基隆北海岸、大台北地區降雨略增。下周二東北季風再增強，東半部和北部降雨又會更明顯一些。

林伯東表示，周五、周六中部以北、宜蘭的空曠地區有可能出現10度左右低溫，提醒要注意氣象署的低溫特報。今晚到明天清晨西半部、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖可能有8至9級強陣風。