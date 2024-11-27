高雄原生山茶再創佳績 法國AVPA世界茶葉大賽勇奪大獎

高雄市六龜區新發社區發展協會在國際茶葉競賽中屢創佳績，近日又在2024法國AVPA世界茶葉大賽中勇奪大獎。高市農業局長張清榮說，接連獲獎是肯定茶農卓越的茶葉品質與精湛的製茶技術，對於增進台灣茶產業發展及提升品牌國際影響力具有深遠意義。

農業局說，六龜區新發社區今年9月間參加「2024年日本綠茶大賽」中，以其獨具特色的「葉香白鑽茶」及「長韻碧玉茶」榮獲雙金賞後，近日再度傳來佳績，在「2024法國AVPA世界茶葉大賽」中，以「葉香白鑽茶」與「醇香紅寶茶」兩款山茶，分別獲得銅獎與特別獎，成功打響台灣高雄山茶的國際知名度，並提升國際競爭力。

高雄六龜山茶以山區種植環境、純淨水源和精湛製茶技術而著稱。由於野生山茶大多生長在坡度陡峭的山林間，施肥噴藥不易，因此成為野生動物的天堂，茶農時常看見野生動物在茶園覓食、玩耍，也因栽培、採摘不易，產量極為珍稀，據傳曾是進貢日本皇室的極品茶。

農業局說，本屆「2024年台灣國際茶葉博覽會」上星期在台北南港展覽館1館盛大舉行，由高雄市政府農業局帶領來自高雄六龜地區數家製茶廠，匯集自產優質山茶，並高度吸引逛展民眾目光，經統計4天展期連同後續訂單，以創造百萬營業額，明年度的春茶更已被預定一半以上產量。

農業局長張清榮說，這次輔導在地茶農參加國際茶葉競賽，並藉由茶葉博覽會的平台，讓更多國內外的茶友認識高雄山茶的獨特之處。