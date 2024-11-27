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降低肺阻塞死亡率 高醫大與彰基攜手開發AI預測模型

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄醫學大學與彰化基督教醫院研究團隊發表多項合作研發成果。記者郭韋綺／翻攝
高雄醫學大學與彰化基督教醫院研究團隊發表多項合作研發成果。記者郭韋綺／翻攝

肺阻塞居全球十大死因第3名，台灣肺阻塞病人面臨高死亡率、高住院率、高惡化率及高共病率的「四高問題」。高雄醫學大學與彰化基督教醫院合作開發能預測肺阻塞病人急性惡化AI模型，對降低死亡率具有重大貢獻。

高醫大與彰基昨舉辦合作成果研討會，展示雙方在醫療人工智慧、機器學習和臨床數據應用領域的最新研究進展，這場研討會突顯雙邊慢性疾病、心血管疾病及急性病預後管理中的合作成就，為醫療研究和臨床應用帶來新思維。

其中，高醫胸腔內科許超群教授團隊與彰基林慶雄副院長團隊，共同開發能預測肺阻塞病人急性惡化的AI模型，藉由此類AI預測模型，更精確預測肺阻塞疾病進展及預後，幫助醫師為患者提供個人化治療，在病情惡化前介入，對於肺阻塞病患者預防急性惡化及降低死亡。

此外，高醫和彰基家醫科主任分別是李純瑩、劉晏孜，合作研究老年心血管疾病患者用藥風險，藉由大數據分析揭示潛在不適當用藥風險，提出用藥監控與調整建議，有助減少藥物不良反應發生，提升病患用藥安全。

另一方面，高醫胸腔外科醫師張博智與彰基胸腔外科主任黃章倫團隊研究發現，臨床上胸部鈍傷後康復過程複雜，面臨較高的併發症風險，如呼吸衰竭等，藉由到院時所量測的生命徵象和患者年紀、與相關共病等大數據可以預測病患預後，提供更適宜治療，減少併發症及提升生活品質。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長林宗憲與彰化基督教醫院大數據中心組長許秋婷團隊，合作運用AI技術建構住院患者心臟驟停的早期預測模型，能即時辨識高危險群患者。該系統將顯著提升醫護人員的應對效率，為病患爭取更多寶貴的搶救時間。

這場研討會展現醫療AI、大數據分析及臨床應用領域的卓越成果，雙方強調未來繼續攜手深耕醫療數據研究，推動醫療精準化及個人化發展，為台灣醫療帶來更多創新突破。

高雄醫學大學與彰化基督教醫院研討會發表最新研究成果，與會者提問踴躍。記者郭韋綺／翻攝
高雄醫學大學與彰化基督教醫院研討會發表最新研究成果，與會者提問踴躍。記者郭韋綺／翻攝

團隊 患者 死亡率

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