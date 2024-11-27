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采盟「黃巾之亂」 交通部長：不良行為勢必究責裁罰

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
在世界12強棒球賽奪冠的中華隊25日搭機返台，但采盟免稅店被指控「搶C位蹭合照」，引發網友砲轟是「黃巾之亂」。記者季相儒／攝影
在世界12強棒球賽奪冠的中華隊25日搭機返台，但采盟免稅店被指控「搶C位蹭合照」，引發網友砲轟是「黃巾之亂」。記者季相儒／攝影

中華隊在世界12強棒球賽打敗日本首奪世界冠軍，不少球迷25日至桃園機場迎接球員凱旋歸來，但采盟免稅店身穿黃衫的員工卻拉起布條亂入大合照宣傳，引發球迷怒火，砲轟「黃巾之亂」。對此，交通部長陳世凱今天在立法院表示，采盟在管制區內未經同意同意就拍照且拉布條宣傳，除了要求桃機公司檢討管制區規畫，對采盟不良行為勢必要追究責任並裁罰。

中華隊球員、教練及家屬等人25日晚間返國，現場擠滿大批球迷接機，副總統蕭美琴都到場祝賀，但由於現場媒體、球迷及工作人員等人潮眾多，動線混亂，連蕭美琴都險被擠到一旁，過程中采盟免稅店員工不僅亂入大合照，更搶占C位，引發球迷怒火。

立委林沛祥今天在立法院質詢表示，中華隊拿冠軍回台時，采盟免稅店卻亂蹭喜事，是很不恰當行為。立委林俊憲也說，中華隊返台機場應該有嚴格管制，還有副總統維安問題，怎麼會讓場面大亂？根據桃園國際機場通行工作證管理規定，從事跟職務不符活動造成不良後果者，得暫停其使用1個月至3個月。

陳世凱說，這件事情發生確實很不應該，國家運動員不該被特定廠商作為宣傳道具，國家喜事也不該讓采盟作為宣傳工具，已要求桃機公司檢討。

陳世凱也說，經了解，采盟拍照是在管制區內，且未經同意同意就拍照且拉布條宣傳，已要求他們未來不得再犯。

他指出，當天管制區外配合體育署規畫沒問題，但管制區內混亂，已要求桃機公司檢討，至於采盟應該在店門口歡迎即可，卻未經桃機公司允許就公器私用，這樣不良行為勢必要追究責任並裁罰。

桃機公司則說，當初簽訂合約時就有提到，若違反規定，首次是書面檢討告誡，昨天也有行文采盟，若下次再犯就開罰。

桃園機場 桃機 陳世凱

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