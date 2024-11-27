新增代代相傳組 熟齡迷你馬拉松下月14日清大開跑　

第五屆熟齡迷你馬拉松「健康5保庇」將於12月14日在清華大學田徑場登場，老玩客與預見科技桃花源團隊聯合主辦熟齡迷你馬拉松已進入第五年，今年賽事距離為5公里，分為個人組及代代相傳組，代代相傳組是今年全新組別，體貼體力不足的長者能和年輕家人以接力形式完賽，非常特別，希望藉此鼓勵熟齡者動起來，感受運動樂趣。

老玩客執行長廖健妤說，老玩客是青創社會企業，為讓退休族群仍能持續體驗豐富精彩的生活，做為企業、政府與長者需求對接的橋樑，長期推動高齡友善服務設計。包括舉辦高齡專業運動訓練課程或運動賽事，讓老後能擁有良好的身體健康狀態。

廖健妤指出，最初舉辦熟齡迷你馬拉松其實是為了吸引很少運動的長者出門運動，將賽事設定為1個半小時內完賽5公里，刻意讓完賽挑戰有些難度，可以讓不運動的長者更有成就感。

如今，在大家持續支持下，辦理至第五年的熟齡迷你馬拉松已從內部活動走向在地長者的盛事。過去也有許多參與過的長者分享，因為有子女陪伴參與熟齡迷你馬拉松，完賽的成就感再加上家人的支持，讓人持續有運動的動力，慢慢地從5公里，再挑戰10公里，甚至是半馬的賽事。

80歲的梁姓男子說，自己平時喜歡運動，也有參加老玩客在社區舉辦的運動及健康促進課程，聽見新竹有專屬熟齡者的馬拉松比賽後，便立刻報名參賽。他說，這是第一次報名熟齡迷你馬拉松比賽，以前也有在參加半馬比賽，這次找了女兒和孫子一起報名代代相傳組，可以和家人一起跑，覺得很有意義也很期待。