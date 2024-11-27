明年交通部預算增57.5億 「確保台鐵行車安全」編列157.8億最多
交通部今赴立法院交通委員會進行114年度預算報告，交通部表示，114年度歲出預算共編列528億3602萬5000元，較上年度法定預算數470億9108萬1000元，淨增57億4494萬4000元、12.20%，涵蓋六大施政重點中以「落實運輸安全與人本價值」編列164億8216萬7000元，占逾3成最高，其中又以確保台鐵行車安全157億7816萬7000元最多。
交通部指出，114年度歲入預算數編列536億3963萬7000元，較上年度法定預算數577億5581萬1000元，淨減41億1617萬4000元、7.13%，主要減列中華郵政及台灣港務公司股息紅利繳庫31億7157萬8000元、陽明海運公司等投資股息紅利17億9178萬2000元；增列汽車燃料使用費收入8億7500萬元。
交通部表示，114年度歲出預算六大施政重點編列中，「落實運輸安全與人本價值」編列164億8216萬7000元最多，其中在提升道路安全與行人保護編列5億1700萬元、確保鐵道行車安全，如確保台鐵車輛運行可靠度及服務品質編列157億7816萬7000元、推動新車安全評等編列1億8700萬元。
交通部也說，六大施政重點編列中，「引領運輸科技與創新」編列71億4391萬2000元，占13.52%；「打造便捷及韌性交通網」編列152億7140萬元，占28.90%；「推動淨零碳排邁向環境永續」編列6000萬元，占0.11%；「推動觀光產業永續與發展」及「精進郵政與氣象服務」編列於部屬機關。
另外，其他依法律或為推動各項施政重點等一般經費編列138億7854萬6000元，占26.28%，其中包括台鐵公司經營服務性路線與小站所致營運虧損13億2991萬9000元、原台灣鐵路管理局員工舊制退撫金38億814萬4000元及已民營化事業機構民營化前退撫人員各項退撫照護費用76億383萬7000元。
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