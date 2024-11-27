影／無照駕駛年取締30萬件！終身禁考照罰到誰？微電車未掛牌將受罰

民國113年10月17號晚間，內湖東湖市場一名15歲的青少年無照駕車，失控撞進當時正在營業中的小吃店，造成三死兩傷，交通部喊出修法，最重罰則「終身禁考照」，不過臉書粉專《貓頭鷹交通書》主編黃筠倧認為，肇事者本身已無照，又讓他終身無照，根本不痛不癢，反而對用路人是個潛在威脅，另不需要駕照的微型電動二輪車，強制掛牌兩年緩衝期限將至，今年11月30日將全面執行，未掛牌者警方將積極取締。

內湖無照駕駛案件，由於肇事者未成年，在法律上有減刑的條件，家屬當下求助民代，盼能扣押其監護人財產，未料法官認為監護人的財產不屬於犯罪所得，不能直接扣押，仍需走完刑事與民事流程，不過過程曠日廢時，家屬無奈監護人可能藉此脫罪又脫產。台北市議員游淑慧表示，即便當時法官沒有扣押的權限，但是否可以先進行監護人的財產清查，留下書面證據，以便日後在民事庭作為參考。

無照駕駛依照現行的法規規定，非屬公共危險罪，民國110年到112年間，每年無照駕駛的取締件數約30萬件左右，以機車比例為最高，而未成年及高齡民眾，因年齡的限制，屬於無照駕駛風險相對高的群體，每年平均造成1萬5千民眾傷亡。

交通部檢討無照駕駛修法，方向如提高罰鍰上限、當場移置車輛、以及最重「終身不得考照」的罰則，黃筠倧表示，肇事者本身已是無照駕駛，再罰他終身無照根本不痛不癢，或可參考日本，無照駕駛未肇事被取締，仍以刑事案件處理，若肇事則要面對6個月以上有期徒刑，不得易科罰金。

除了需要駕照的交通工具之外，微型電動二輪車及電動輔助自行車則不需要駕照，其中微型電動二輪車於民國111年正式納管，緩衝期兩年，民國113年11月30日起若未掛牌，將禁止騎乘上路，只是有民眾改裝電動輔助自行車，使其不需踩踏即可行駛，台北市交通大隊秘書室主任林洸賢表示，車輛改裝也是接下來的取締重點，若遭稽查發現，依規定開罰，處以1千800元到5千400元罰鍰。