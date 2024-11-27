聽新聞
0:00 / 0:00
今天不是最冷 專家：明晨是第1波低點 注意階段性降溫
今天大陸冷氣團逐漸南下影響，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，帶來較明顯的乾冷空氣，雖然風向仍是東北風，但由於水氣偏少，包括大台北在內的西半部地區普遍都是晴到多雲天氣，東半部迎風面仍有較多雲量，天氣較陰霾，降雨機率低、沒有明顯的雨勢。
今天清晨全台平地最低溫在苗栗公館12.7度，歐宗學表示，其他西半部各地除了屏東以外，空曠地區低溫普遍也都在13至15度間，宜花東約15至16度，屏東17度，寒冷的感受較前陣子明顯許多。
歐宗學表示，白天期間由於天氣較晴朗的關係，氣溫會回升，北部高溫普遍可以回到19至20度，中部22至24度，南部24至25度，早晚氣溫變化相當顯著，宜花東雲量偏多，高溫仍僅19至22度。
未來幾天仍持續受到冷氣團的乾冷空氣影響，歐宗學表示，雖然周末冷氣團就會逐漸減弱，但水氣持續偏少的情況下，預估各地都能維持一段較長時間的穩定天氣，普遍都是晴到多雲，要注意的天氣重點是氣溫。
今天還不是最低溫的時間，歐宗學表示，預估明晨是第一波氣溫低點，各地低溫會比今天清晨再低1至2度，明天冷空氣繼續南下，白天期間雖然各地仍然可以維持與今天相似的高溫，但入夜以後由於輻射冷卻條件好，氣溫降幅會更為明顯，明晚到周四清晨北部市區低溫下探12度左右，中部、花蓮13-15度，南部、台東15-17度，在雲量稀少的空曠郊區或內陸地區，不排除會有10度左右的極端低溫出現，務必注意這幾天的階段性降溫。
歐宗學表示，預估類似的氣溫型態會持續到這個周六，期間各地都會有相當大的日夜溫差，早出晚歸要注意低溫的影響。另外心血管疾病患者或老幼等高風險族群更是要做好保暖措施。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言