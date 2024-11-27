未來10天天氣3重點 賈新興：要保暖 明起探8度低溫
大陸冷氣團發威，全台急降溫。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天天氣有3個重點，首先是要保暖；明天至下周一各地天氣穩定，中南部日夜溫差大；下周二起桃園以北及宜花轉濕涼。
他說，明天至下周一，各地天氣穩定，中南部日夜溫差大。預估最低溫出現在明天深夜至周五清晨，因輻射冷卻效應及冷空氣影響，台北站低溫有低於12度的機率，苗栗以北空曠地區則有於8至10度的機率，花東縱谷也有接近10度的低溫。下周一，午後花東山區有零星短暫雨。
下周二至下周六另一波東北季風影響，賈新興表示，下周二至下周三，大台北東側、宜蘭及花蓮有局部短暫雨，台東沿海一帶亦有零星短暫雨。下周四，東北角至宜蘭有零星雨，午後桃園以北及花東有零星短暫雨。下周五，桃園以北及宜花有局部短暫雨。下周六，台中以北及宜花有局部短暫雨。 超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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