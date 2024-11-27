聽新聞
0:00 / 0:00
冷氣團籠罩 吳德榮：明起強輻射冷卻加成 最低溫跌破10度
大陸冷氣團發威，今天平地最低氣溫為苗栗公館鄉12.7度；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨各地區平地最低氣溫約在14、15度。
吳德榮表示，今天起至周日清晨乾冷氣團籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、不覺冷，北部高溫仍在23度，中南部則有27、28度。但入夜後強輻射冷卻加成，降溫迅速。早晚很冷，日夜溫差很大，尤其年長者及有心血管疾病者，應特別注意衣著調整。今天北部11至23度、中部12至27度、南部13至28度、東部11至28度。
這波冷空氣會冷到什麼時候？吳德榮表示，周日白天起至下周二冷氣團減弱，下周一、周二東半部水氣逐日增多，局部短暫雨的機率逐日提高，西半部仍晴朗穩定，日夜溫差大。
吳德榮表示，明天至周日晨乾冷氣團及強輻射冷卻加成，清晨及夜間，本島部分平地的最低氣溫將降至10度以下，台北測站亦將降至14度以下，為首波符合大陸冷氣團定義的冷空氣。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言