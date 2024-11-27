冷氣團籠罩 吳德榮：明起強輻射冷卻加成 最低溫跌破10度

大陸冷氣團發威，今天平地最低氣溫為苗栗公館鄉12.7度；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨各地區平地最低氣溫約在14、15度。

吳德榮表示，今天起至周日清晨乾冷氣團籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、不覺冷，北部高溫仍在23度，中南部則有27、28度。但入夜後強輻射冷卻加成，降溫迅速。早晚很冷，日夜溫差很大，尤其年長者及有心血管疾病者，應特別注意衣著調整。今天北部11至23度、中部12至27度、南部13至28度、東部11至28度。

這波冷空氣會冷到什麼時候？吳德榮表示，周日白天起至下周二冷氣團減弱，下周一、周二東半部水氣逐日增多，局部短暫雨的機率逐日提高，西半部仍晴朗穩定，日夜溫差大。

吳德榮表示，明天至周日晨乾冷氣團及強輻射冷卻加成，清晨及夜間，本島部分平地的最低氣溫將降至10度以下，台北測站亦將降至14度以下，為首波符合大陸冷氣團定義的冷空氣。