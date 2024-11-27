首波冷氣團壟罩全台 冷到周六晨探11度低溫 下周三再一波冷空氣

入秋以來首波大陸冷氣團正在影響台灣，中央氣象署表示，今天受大陸冷氣團影響，感受偏涼，白天各地大多晴朗穩定，僅花東地區有零星降雨機率，北部及宜花高溫為19、20度左右，其他地區為22至25度，夜晚低溫中部以北及宜、花來到13至15度，南部為15至17度，中南部白天舒適早晚冷，日夜溫差較大；澎湖19至21度，金門15至20度，馬祖14至16度。

明天至周六清晨持續受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯下降，尤其清晨受輻射冷卻影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；周六白天大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升；水氣偏少，各地大多晴朗穩定，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。北部及東北部11至20度，中部11至24度，南部15至24度，東部14至20度，東南部16至22度；澎湖19至21度，金門14至19度，馬祖13至16度。

周日至下周一清晨仍有輻射冷卻影響，白天氣溫逐漸回升，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨。

下周二東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣稍增多，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三至下周五另一波冷空氣影響，北部及東北部氣溫下降，各地早晚較涼或偏冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。