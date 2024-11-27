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禽流感保險 蛋農不埋單

聯合報／ 記者吳傑沐簡慧珍／連線報導

農業部公告3項家禽禽流感農業保險保單，是首張針對家禽禽流感風險，及產蛋收入損失雙重保障的保單；不過，苗栗、彰化等地蛋農多不埋單，認為對蛋雞來說性價比不高，且為了理賠得「全場撲殺」，代價很大。

苗栗縣政府農業處指出，農業部21日公告「明台產物家禽禽流感保險」、「明台產物家禽禽流感保險復養前收入損失附加保險（蛋禽適用）」及「明台產物蛋中雞禽流感保險」為農業保險商品，各補助家禽禽流感保險保費50%及蛋中雞禽流感保險保費60%。

承保範圍包括被保險家禽於承保處所因罹患、疑患、可能感染高病原性家禽流行性感冒遭限令移動管制，於管制期間死亡或遭撲殺所致損失。若禽場防疫工作越完備，保費越低。

對此，飼養逾5萬隻蛋雞及其種雞的苗栗縣養雞協會理事陳永華說，協會不少蛋雞雞農持觀望態度，因為蛋雞及其種雞成本單價高出一般肉雞很多，但蛋雞與肉雞保費差距不大，理賠金額也差不多，倒不如防疫工作作好一點，多買一些保健藥品飼養提高雞隻免疫力。

彰化縣蛋農陳秋池說，禽流感已在地化，即使罹病大概屬於「輕症感冒」並不嚴重，因此入冬以來養雞場尚稱平靜。而且申請理賠發生禽流感就必須通報，動物防疫所採全場撲殺，連健康家禽「攏去了了」，還會連累方圓3公里養雞場被加強管理，就算「捧場」投保也不會申請理賠。

彰化縣林姓農民說，知道有禽流感保險也不會投保，因為全場撲殺後要禁養3個月、重新買家禽飼養又要3到6個月，等於半年沒收入；就算政府出一半保費、全場撲殺理賠八成，仍不夠填補損失。

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