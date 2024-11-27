罕見冬季流行…腸病毒疫情飆 10年同期新高

入秋第一波大陸冷氣團報到，低溫牽動流感疫情。疾管署統計，本流感季從十月至十一月廿五日，累計二五○例重症、四十一人死亡，雙雙創下十年同期新高記錄。若冷氣團接連報到，預估十二月下旬進入流感流行期，呼籲民眾盡速接種疫苗。

衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，十月初公費流感疫苗開打，迄今八周，累積五二九萬人接種，已使用八成疫苗，隨著氣溫驟降，呼吸道病毒將更活躍，一旦進入流行期，將公布公費抗病毒藥物擴大使用措施。

腸病毒疫情飆升，同樣為十年同期新高，疫情中心副主任李佳琳表示，上周就診人數達兩萬六千人，較前一周增加一成五，超過夏季流行高峰，且直逼十年單周最高點。最新全國停課統計顯示，單周三三一班因腸病毒停課，高於過去四年同周。

值得注意的是，社區定點醫師回報資料顯示，國中小生腸病毒個案明顯增加，症狀仍以手足口症、疱疹性咽峽炎為主，較少發燒。羅一鈞表示，以往國中小學童腸病毒個案較少，這次異常，推估受到免疫負債影響。

「冬季腸病毒相當少見，上次為二○一六年」羅一鈞預估，十二月中旬達到疫情高峰，單周就診人數上看三萬人次，遲至明年一月中下旬才會脫離流行期。