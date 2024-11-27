「塑學奇兵」教具 簡單學會永續

塑膠玩具、貓便便、黃金蜆殼，哪一種東西不能回收？台下的台北市西園國小六年二班小朋友紛紛搶答，有人說是貓便便，有人答黃金蜆殼，正確答案卻是塑膠玩具，答案公布後讓小朋友一頭霧水。

這是聯合報系攜手中國信託、願景工程基金會及大豐環保公司，在校園舉辦的「塑學奇兵」塑膠永續循環教育活動，透過聯合報系設計的教具，認識編號一到七號塑膠特性，落實塑膠回收。

在上面的搶答中，貓便可以製成肥料，蜆殼可以製成清潔劑，只有塑膠玩具因可能同時含有編號一至七號的塑膠零件，透過人工拆解太不符經濟效益，因此無法回收。「我要對回收人員說一聲謝謝！你們好辛苦。以後我會做好塑膠分類」西園國小六年二班學生謝家茜說。

昨天在新北市竹林中學，四百多名國一生參加「好讀擂台賽」，活動把塑膠分類和全球塑膠公約等時事融入問答，透過搶答競賽，讓學生從聯合報系校園刊物「好讀周報」上找答案。

聯合報系推動「塑學奇兵」塑膠永續循環教育計畫，期許循環經濟觀念深植校園，十二月十三前開放「塑學奇兵 資源BINGO大作戰」教具免費申請，申請網址https://bit.ly/3V8fNiP