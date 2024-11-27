台灣10企業 無塑改革當先鋒

全球塑膠公約最終談判（INC-5）步入第二天，各國代表正緊鑼密鼓地討論公約文本，緊鄰談判場的BEXCO二館昨舉辦多場活動，從企業角度談如何落實的「生產者延伸責任（EPR）」，讓業者將產品生命周期產生的環境衝擊納入考量。

超過三五○家企業簽署「無塑改革先鋒（Champions of Change）」倡議，支持塑膠減產、逐步淘汰一次性塑膠，台灣有十家企業加入簽署，分別是雲品溫泉酒店、未來餐飲有限公司、Kawas嘉瓦士、華生飲水、印花樂、Loopick 循拾、配客嘉、環海淨塑、直接跟農夫買、主婦聯盟消費合作社等。

綠色和平台北辦公室減塑專案主任張凱婷表示，連署企業仍陸續增加中。台灣應發揮減塑影響力與國際接軌，也希望台灣政府可以看到企業積極支持源頭減塑的聲音。

連署企業之一「環海淨塑」共同創辦人湯誠說，環海淨塑在二○二二年剛投入循環杯事業時，「減塑已經是國際的共通語言。」期待塑膠公約制定後，能驅動政府更積極支持重複使用系統，也帶動各界發展創新方案。

國際經合組織（OECD）循環經濟小組負責人博基（Peter Börkey）表示，比起業者自願做EPR，由政府立法推動強制性的EPR更有效，也有助於確保透明度和公平競爭。

歐盟是EPR制度先驅，車輛、電子產品、電池等都納入EPR規範，瑞典甚至對輪胎有相應的EPR法規。瑞典全國塑膠協調小組負責人史登瑪克說，瑞典有兩大「生產者責任組織（PRO）」，替旗下註冊企業進行產品回收和處置工作，以符合EPR法規規定。

台灣超過九成五是中小企業，史登瑪克說，大公司可快速應對市場趨勢、汲取法規新知，但中小企業可能僅認為自己只是做個生意，沒有意識到作為生產者，也該負起責任。「這對政府來說是個挑戰，必須把握各種接觸中小企業的機會，推動他們加入EPR的行列。」