天冷又下雨 3大風險族群少出門

天冷氣溫驟降，許多地方出現「保濕噴霧雨」，近期心血管疾病患者就醫增加2至3成。心臟科醫師提醒，民眾除觀察氣溫外，更要留意「體感溫度」，一般而言20至24℃是人體最舒適的溫度，但高齡、慢性病、心血管疾病患者等風險族群，在體感溫度低時，最好不要外出，如需外出則要做好保暖措施，下雨時避免潮濕，可撐傘就要撐傘。

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，秋冬季節氣溫驟降時，心血管疾病患者就醫增加，以心絞痛或心臟衰竭、急性心臟病發作病人，以及高血壓失控病人等三類患者較多。因為天氣變化、溫度變低時，會刺激交感神經，心跳變快、血壓上升突然收縮，所以很多原先血壓控制得不錯的患者，血壓突然升高，加速其他心血管疾病惡化，導致心臟衰竭、心絞痛、缺血性心臟病等疾病發作。

林謂文表示，近期門診心血管疾病患者增加2、3成跑不掉，大多為50至80歲左右患者，男性患者為多，但80歲以上患者則以女性病人較多。近年來也開始出現年輕患者，這群50歲以下的病人，也以男性為多，和飲食西化、抽菸喝酒等不良生活習慣、生活壓力等有關。

不過，心血管疾病患者人數變化，還是要看天氣環境狀況，林謂文說，不只氣溫，「體感溫度」也很重要，代表身體接受到的溫度，包含溫度、濕度、風速的變化，如果下雨潮濕就會更不舒服，建議年紀大、三高等慢性病患、心血管疾病患者，這些高風險族群最好避免外出，如需出門，要做好保暖、避免淋雨。

林謂文指出，舒適的體感溫度約20至24℃，一般而言，在室內可以開暖氣機、除濕機等維持室溫；如戶外下大雨、空氣品質不佳時，建議關窗、開空調，如有客廳陽台窗戶的就開窗，讓空氣流通。冬天常發生一氧化碳中毒，如果熱水器裝在室內的，一定要開窗讓空氣流通。