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12月徵文主題／毛小孩的陪伴

聯合報／ 本報訊

對於許多上了年紀的人來說，孩子、孫子可能都沒有貓狗等毛小孩來得貼心，終日陪伴，溫馨共度人生下半場。您家可愛活潑的毛小孩是如何趕走一屋孤寂？歡迎來信分享，並附上您與毛小孩的溫馨陪伴照片。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，12月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

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毛小孩

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