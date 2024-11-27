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健康你我他／照顧父執輩 要重視心靈健康

聯合報／ 文／顏婉如（高市左營）
我和弟弟都在國外，只有媽媽在台灣照顧爸爸。圖／顏婉如提供
我和弟弟都在國外，只有媽媽在台灣照顧爸爸。圖／顏婉如提供

爸爸有巴金森氏症，我和弟弟都在國外，只有媽媽在台灣照顧爸爸。我擔心老老照顧，長期下來媽媽體力和精神無法承受。雖然每天跟爸媽視訊聯絡，但不在他們身邊且距離這麼遠，我想家裡應該要有人照顧他們，才比較放心。

幾年前，曾和媽媽提起要請外籍看護，但媽媽無法下定決心。或許是媽媽漸漸覺得體力精神大不如前，今年夏天才開始申請。這幾年則是有長照服務，照服員每周來家裡時，爸爸都躲在房間不跟照服員見面，前一天還會跟媽媽抱怨她的安排。

七月和仲介見面開會，還跟外籍看護視訊面試，上個月聘請的外籍看護來到家裡，我們很擔心爸爸的反應。原以為爸爸會排斥，幸好爸爸對這個看護還蠻滿意。外看的個性樸實、學習能力不錯，我和媽媽才放了心。

這幾周，媽媽的精神及心情比較好，不再這麼辛苦照顧了，爸爸的情況也比較穩定。我也學習到，不要預設立場，先去嘗試看看，再一步步見招拆招。

我小時候的老人族群沒那麼多，資訊沒那麼發達，也沒有太多經驗範例可以遵循。現在我們等於是第一代，在照顧父執輩時，不只是要注意他們的身體狀況，更要注重心靈健康。雖然不能常常陪伴在父母身邊，也要多跟他們聯絡。不管我們幾歲，在他們的心中，我們永遠是當年的小孩子。

外籍看護 爸爸

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