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喝發泡錠會腎結石？ 醫師：手搖飲更危險

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
網路謠傳常喝發泡錠恐會增加腎結石機率，醫師認為機率非常低。圖／123RF
網路謠傳常喝發泡錠恐會增加腎結石機率，醫師認為機率非常低。圖／123RF

網路謠傳：「常喝發泡錠，恐會導致腎結石。」新北市土城醫院腎臟內科醫師蕭景中表示，腎結石的成因複雜，發泡錠成分以維他命C為大宗，維他命C對於人體而言，並不會增加腎結石的風險，除非是非常大量飲用，才有一點可能性。國人常喝的含糖手搖飲，才是增加腎結石機率的飲品。

根據研究顯示，腎結石患者約8成是因攝取過多「草酸鈣」引起，高草酸食物如豆腐、番薯、綠豆、芥蘭菜、綠芥菜、芹菜、水芹、菠菜、巧克力、可可、蔬菜湯、番茄湯等。而網路謠傳發泡錠中含有大量的鈣、磷、其他礦物質，也是容易導致腎結石的食物之一。

蕭景中指出，如果長期、大量、過量使用含有高鈣的補充劑，確實會有罹患腎結石的風險，但是發泡錠鈣的成分並不多，平時偶爾飲用，不太可能會罹患腎結石，除非本身已經是高血鈣的患者，才可能因為喝了發泡錠而大幅增加腎結石的機率。

相較於發泡錠，國人愛喝的含糖手搖飲，其中的「果糖」才是最可能造成腎結石的成分，身體代謝果糖時，容易產生酸性物質，酸性物質在體內作用，會增加尿路結石的可能性。因此，糖尿病、肥胖者發生腎結石的機率都比一般人高。

預防腎結石的方式，蕭景中提醒，除了均衡飲食外，每天的水分攝取一定要足夠，也要避免大量或過量攝取喜歡的食物，以免對身體機能產生危害。

蕭景中指出，腎結石發生初期不會有症狀，患者發現時，通常是腎結石掉到輸尿管，產生劇痛而發現，呼籲民眾平時對於飲食一定要多加注意。

患者 腎結石

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