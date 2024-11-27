晚期肺癌病友 逾6成未獲最佳治療

台灣年輕病友協會在立法院舉辦「二○二四年台灣肺癌病友大調查」發表記者會，台灣年輕病友協會秘書長陳渃晴（左起）、台北醫學大學副校長李岡遠、台灣年輕病友協會理事長潘怡伶、中央健康保險署署長石崇良、立委劉建國、台大醫院癌醫中心院長楊志新、中國醫藥大學附設醫院重症醫學中心主任夏德椿、台大醫院內科部副主任何肇基、台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿，一同合影。記者林伯東／攝影 肺癌為癌症死因之首，依據台灣年輕病友協會公布最新統計，六成三晚期肺癌病友曾經轉換治療方式，其中多數病人轉換治療的原因是第一時間未使用最適切治療；一名六十多歲肺癌病友向立委劉建國陳情，自己自費使用免疫藥物，已快花光兩百萬退休金。劉建國認為，政府既然喊出二○三○要降低癌症死亡率，健保署就不應該再排藥物審查的優先順序，應將所有藥物盡快納保。

台灣年輕病友協會與劉建國立委國會辦公室昨舉行「二○二四年台灣肺癌病友大調查發表」記者會，邀多肺癌專家及健保署共同討論晚期肺癌病人的治療權益。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿指出，協會調查三一七位肺癌病友，晚期比率約七成二，四十一至六十歲之間的壯年病友，人數更是超過五成，「肺癌不再只是老人問題」，而接受治療的病友中，八成都有接受腫瘤基因檢測，其中約八成找到基因突變，但許多人無相對應藥物可用。

尋最佳治療 病友「神農嘗百草」

劉桓睿說，晚期肺癌病友首次接受治療約六成六為標靶治療，其次是化療，不到一成接受免疫藥物治療；有六成三的病友在接受治療之後，持續接受其他治療方案，不少病患是要尋找更積極療法，這代表病友沒在第一時間獲得最適切的治療，在等待後線健保給付前，被迫「神農嘗百草」，先接受其他治療。

在調查中，有高達九成病友不清楚美國國家癌症資訊網絡治療指引（NCCN Guidline），而即使需要自費，九成病友希望醫師能夠如實說明，但實際上僅有六成病友接收到自費資訊，且兩成病友即使獲知資訊，也因經濟狀況考量無法自費。

報告也顯示財務毒性已是晚期肺癌病友重要副作用之一，劉桓睿指出，七成五晚期肺癌病友每月可負擔自費金額在五萬以下，且四成三的病友表示因病無法工作，更擔心家庭支出及教育費用被排擠。

會中，劉建國也拿出患者自製的治療流程圖，裡頭藥物給付情形皆詳列。劉建國指出，患者已久病成良醫，不只發現台灣許多治療都沒納入健保，與國際治療指引相符的免疫加化學治療用於第一線肺癌，沒被納入健保的藥物都列在表格內。

劉建國說，該名患者因不符健保給付條件，自費使用免疫藥物，至今兩百萬退休金已快用完，政府既喊出要降低癌症發生率與死亡率，健保署應將藥物盡快納保。

健保署盤點資源 明年預算到位

對此，健保署長石崇良說，目前持續盤點資源，且將NCCN國際治療指引中的Catagory1（證據等級高）及「Preferred treatment」（高度建議）選項進行優先順序考量，目前肺癌部分仍有八個藥物在審議中，同時參考英加澳等國際三大醫療評估中心，結合實證與給付的成本效益綜合評估，預估明年第一季預算到位，就會開始將藥物納入給付，肺癌免疫合併化療可望納保，且有望放寬讓病友不必檢測PD–L1，即可用藥。