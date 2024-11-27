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波波爭議／醫師法施行細則修正 加嚴國外學歷採認

聯合報／ 記者李青縈林縉明／台北報導

波波醫師學歷認定及實習名額，引發爭議，衛福部日前修正「醫師法施行細則」，與今年二月公布「醫師法施行細則」草案相較，國外學歷不予採認的項目從原先九大類，擴增為十一大類，外界喻為「關門條款」，讓海外學醫者更難在台灣執醫。

醫事司副司長劉玉菁表示，此次修正施行細則是為了配合二○二二年醫師法修正，當時修法考量為近年國外學歷的醫學系、牙醫學生，回國參加考試人數變多，為避免人力供需失衡，因此調整修法，不分地區，海外歸國的醫學、牙醫畢業生都需經過學歷甄試。

今年二月初公布草案中，國外學歷不予採認的項目共有九項，分別為函授方式取得、遠距教學、研修班取得的修課證明、僅以論文著作取得博士學位、名譽學位、非中文國家但用中文授課、未經教育部核定在我國設專班、沒有提供包含實習的醫學訓練課程、不具當地醫師應考資格等。

草案公布後，衛福部收到本土小牙醫聯盟的建議，為此，在國外學歷不予採認的項目再擴增「沒有對外公開招生」、「該國對我國醫學歷沒有對等採認」等兩項，國外學歷不予採認的標準累積至十一項。劉玉菁表示，修正「醫師法施行細則」內容更為嚴謹。

對於修正「醫師法施行細則」，本土小牙醫聯盟仍有不滿，仍認為幫波波醫師量身訂做的標準，批評衛福部「自廢武功、喪權辱國」。

對此，衛福部長邱泰源提出三大保證，首先，外國牙醫畢業生每年五十個實習名額不會增加。其次，「醫師法施行細則」按照二○二二年醫師法修法內容執行。第三，第二期偏鄉醫療計畫納入牙醫，僅限於全國五十五個沒有牙醫的偏鄉離島，且牙醫師必須已有醫師執照，因此不可能出現密醫。

邱泰源表示，偏鄉醫療計畫仍有爭議，目前暫緩實施，希望眾人理性討論，創造三贏局面，解決長期爭議。

「波波醫師」引發正反兩派論戰，考試院副院長被提名人許舒翔昨表示，如果本國醫師原額足夠，優先考量，但也不要因為個案全盤否定，波波醫師能通過國家考試，後面又有相關專業養成，有些也會表現不錯，不要因為某些個案就全盤否定。

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